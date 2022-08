iPhone 14 Pro, ecco come funzionerà il display always-on (VIDEO)

Secondo alcune indiscrezioni recenti, iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro saranno dotati di display always-on. Abbiamo già visto un display simile su alcuni smartphone Android, ma questa sarebbe la prima volta per Apple.

Naturalmente per il momento non c'è niente di confermato, ma su Twitter è stato condiviso un video che mostra nel dettaglio come sarà il display always-on di iPhone 14. Potete vederlo qui sotto (via 9to5Mac (opens in new tab)).

Here's how the iPhone 14 Pro's always-on display will work... 👀📱Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible.(via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuRJuly 29, 2022 See more

A giudicare dal video, il display always-on di iPhone 14 sarà diverso rispetto a quanto abituati a vedere sui dispositivi Android. Lo schermo infatti non sarebbe completamente oscurato, lasciando intravedere solo l'orario, ma iPhone 14 Pro e Pro Max presenterebbero anche una versione più soffusa dello sfondo scelto.

La luminosità dello schermo risulta decisamente affievolita, ma si possono comunque vedere i widget e gli elementi normalmente presenti sul display grazie a una funzione supportata da iOS 16.

Il display always-on dei futuri iPhone funzionerebbe quindi in modo molto simile ad Apple Watch, senza rischiare un eccessivo dispendio energetico. A quanto pare, la frequenza di aggiornamento dello schermo dei modelli Pro potrà abbassarsi fino a 1Hz, quindi Apple dovrebbe essere in grado di fornire un'efficienza energetica adeguata in modo che tutto funzioni senza intoppi.