iPhone 14 disponibili da oggi ma sono previsti ritardi per le spedizioni

Il gran giorno è arrivato: da oggi gli smartphone della serie iPhone 14 sono ufficialmente in vendita sul sito ufficiale Apple e presso i rivenditori autorizzati.

I modelli che compongono la gamma iPhone di quest'anno sono iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. La variante Plus è l'unica ad essere ancora indisponibile e arriverà sul mercato il prossimo 7 ottobre.

Detto questo, non aspettatevi di poter entrare in un Apple Store e acquistare un iPhone 14 come se nulla fosse: se non avete ancora effettuato l'ordine, potreste ritrovarvi ad aspettare diverse settimane per mettere le mani su un iPhone 14 Pro o Pro Max.

Apple, riferendosi al mercato statunitense, ha fornito delle stime di 3/4 settimane di attesa per le spedizioni di iPhone 14 Pro e di 4/5 settimane per iPhone 14 Pro Max. La variante standard, a quanto pare, sarà più facilmente reperibile, probabilmente perché condivide molti componenti con i precedenti iPhone 13.

La situazione riguarda anche l'Europa, dove le spedizioni sono stimate entro il 19/26 ottobre per iPhone 14 Pro e entro il 26 ottobre / 2 novembre per iPhone 14 Pro Max. Per quanto riguarda iPhone 14 si registrano ritardi più lievi e al momento in cui scriviamo le spedizioni sono previste per il 22 settembre (giovedì prossimo).

Anche su Amazon sono spuntati i primi annunci di vendita, ma le tempistiche di spedizione indicate combaciano con quelle del sito ufficiale Apple e, ad esempio, per iPhone 14 Pro 128GB (opens in new tab) le spedizioni sono previste tra il 6 e il 18 ottobre. Sempre su Amazon, per la variante Pro Max da 512GB i tempi di consegna previsti si estendono fino alla fine di ottobre.

Le date potrebbero slittare ulteriormente, quindi se siete interessati alle varianti Pro di iPhone 14 vi suggeriamo di effettuare l'ordine il prima possibile.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Analisi: ritardi anche per i preordini

Anche se avete preordinato un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 Pro Max, potreste ritrovarvi ad attendere più del previsto per riceverlo. Le stime per le spedizioni erano di diverse settimane già il giorno dell'apertura degli ordini e non sono previsti anticipi in tal senso.

Alcuni utenti che avrebbero dovuto ricevere i loro iPhone in settimana hanno già segnalato i primi ritardi.

9to5Mac (opens in new tab) ha spiegato come gli ordini che originariamente erano previsti per il 16 settembre, all'ultimo minuto sono slittati al 23 o al 30 settembre, quindi se avete preordinato un iPhone vi consigliamo di dare un'occhiata allo stato della spedizione.

Non escludiamo che i ritardi possano continuare anche nelle prossime settimane, con le date di spedizione che potrebbero slittare al mese di ottobre.

Tuttavia, i nuovi iPhone 14 dovrebbero valere l'attesa. Nelle nostre recensioni abbiamo assegnato 4,5 stelle sia a iPhone 14 Pro che a iPhone 14 Pro Max, e anche l'iPhone 14 standard ha ottenuto quattro stelle, quindi non abbiamo dubbi sulla qualità dei nuovi smartphone Apple e siamo certi che chi li ha acquistati ne rimarrà soddisfatto.