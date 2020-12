iPhone 13: cattive notizie per chi sperava in un iPhone senza notch

Una delle cose che ci piace meno di iPhone è il notch: secondo le ultime indiscrezioni neanche la serie iPhone 13 ne sarà priva, anche se nel 2021 il notch potrebbe essere più piccolo.

Ce lo comunica DigiTimes, spiegando che a quanto pare Apple vuole ottimizzare il chip utilizzato nella fotocamera frontale in modo tale che risulti possibile ridurre le dimensioni del notch. La stessa fonte sostiene che tutti e quattro i modelli di iPhone 13 avranno uno scanner LiDAR, mentre su iPhone 12 questa è una funzione riservata per la famiglia Pro.

Queste indiscrezioni vanno prese con la dovuta cautela, in quanto DigiTimes non si è sempre rivelata una fonte affidabile in materia. Inoltre manca ancora moltissimo al lancio di iPhone 13, quindi è ancora troppo presto per saperne qualcosa con certezza.

Niente di nuovo

Anche Jon Prosser si è espresso a riguardo in un video recentemente pubblicato sul canale Front Page Tech. Le indiscrezioni del leaker non si sono sempre rivelate affidabili nel corso del 2020, tuttavia vale la pena notare che anch'esso afferma che Apple starebbe cercando un modo per ridurre le dimensioni del notch ormai da anni. In effetti questa notizia non ci è certo nuova, anche se finora con le nuove serie di iPhone non si è mai rivelata veritiera.

Secondo Prosser ci sono svariati prototipi di iPhone 13 in circolazione, e uno di questi avrebbe un notch più piccolo, ma lui stesso riconosce che è ancora troppo presto per sapere se entrerà effettivamente in produzione.

Per quanto riguarda lo scanner LiDAR, che funziona come un sensore di profondità su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, è decisamente plausibile che su iPhone 13 lo troveremo su tutti i modelli della serie. D'altro canto senz'altro Apple vorrà mantenere alcune funzionalità esclusive per la famiglia Pro, ma non c'è modo di sapere quali per ora.

Via PocketNow