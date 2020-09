iPhone 12 Pro Max sarà forse l'unico modello con 5G super-veloce

Se state aspettando l'iPhone 12 per via della connessione 5G, e volete la versione più veloce possibile, allora potresti vedervi costretti a comprare un iPhone 12 Pro Max. Secondo almeno una fonte, infatti, iPhone 12, iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro supporteranno solo il 5G Sub-6, che non permette il massimo della velocità. La fonte sarebbe "interna al settore", come riporta Fast Company.

Le onde millimetriche, nelle reti 5G, consentono una maggiore velocità di trasferimento, ma non sono in grado di penetrare gli ostacoli (come gli edifici) bene quanto le onde Sub-6, che per questo costituiscono la "base" dela connettività. Inoltre sviluppare le reti mmWave (onde millimetriche) è più costoso.

Le reti Sub-6 sono più lente, dunque, ma anche più diffuse; c'è più copertura, per dirla in termini più profani, e questo dovrebbe tranquillizzare tutti quelli che non vogliono o non possono comprarsi il più caro degli iPhone 12.

Solo Sub-6? No problem

Al momento, inoltre, sono pochi i paesi del mondo dove saranno sviluppate reti 5G con onde millimetriche, e l'Italia non è tra questi. Sicuramente con il tempo anche il protocollo più rapido si diffonderà, ma se dovete prendere uno smartphone nel 2020 forse non è l caso di dare troppo peso a questo aspetto.

In ogni caso è una notizia non confermata, e forse alla fine tutti e quattro gli iPhone 2020 supporteranno il 5G in ogni aspetto.

Anche se così non fosse, comunque, le reti 5G Sub-6 sono molto veloci, probabilmente più di quanto serva su uno smartphone. Se anche ci dovessimo trovare con uno smartphone che non gestisce le onde millimetriche, potremmo godercelo appieno senza preoccupazioni.

