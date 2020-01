iPhone 12 potrebbe essere più sottile grazie a uno schermo di nuova generazione

iPhone 12 potrebbe essere uno spartiacque rispetto ai modelli degli ultimi anni: finora abbiamo sentito molte voci e speculazioni e l’ultima in ordine di tempo riguarda una nuova tecnologia per i display.

Alcuni modelli di iPhone 12 saranno dotati di schermi OLED prodotti da LG, afferma The Elec , schermi con circuiti touchscreen incorporati nel display stesso, piuttosto che su un livello separato. Ciò significa pannelli più economici e più sottili, che potrebbero portare a un iPhone 12 meno spesso , però rimaniamo scettici in merito al prezzo.

Il report suggerisce che LG stia per passare alla tecnologia LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura) già usata per i display di Apple Watch 4 e Apple Watch 5, producendo schermi energeticamente più efficienti.

La tecnologia LTPO

È grazie a LTPO che la batteria dell'Apple Watch 5 riesce a durare tutto il giorno anche con un display always-on, quindi speriamo accada lo stesso con l'iPhone 12. In effetti, questa tecnologia potrebbe persino abilitare l'opzione always-on sui futuri iPhone, ossia una schermata di blocco sempre visibile, un trend che si sta diffondendo sugli smartphone Android di fascia alta.

Tuttavia, non è chiaro se la tecnologia LTPO sarà implementata in tempo per gli iPhone prodotti nel 2020; potremmo infatti dover aspettare il modello del 2021 per i nuovi display.

Si vocifera che Apple intenda mettere in vendita cinque nuovi iPhone quest'anno, con quattro varianti di iPhone 12 (differenti principalmente per fotocamere e dimensioni dello schermo) seguite da un iPhone SE 2 entry-level.

Via MacRumors