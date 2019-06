iPhone 11R potrebbe avere la maggiore autonomia di sempre

iPhone 11 e iPhone 11 Max, o come verranno chiamati, saranno probabilmente gli iPhone più interessanti, ma il modello base iPhone 11R li potrebbe superare almeno in un aspetto: quello dell'autonomia.

Ci sono almeno un paio di ragioni per poterlo affermare, prima di tutto avrà una batteria più capiente del predecessore, iPhone XR. Secondo TheElec, iPhone 11R avrà una batteria da 3,110mAh, cioè circa il 5.7% più capiente di quella da 2,942mAh di iPhone XR.

Non si tratta di un gran progresso, ma, come abbiamo notato nella recensione del iPhone XR, quest'ultimo aveva già la maggiore autonomia tra tutti gli iPhone, così quella del nuovo iPhone 11R non sarà da meno.

Vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze, visto che TheElec non ha una gran fama, ma in realtà non fa altro che confermare quanto detto in precedenza dall'analista Ming-Chi Kuo (che ha una buona fama) cioè che la batteria di iPhone 11R sarebbe stata del 5% più capiente.

Ha anche detto che iPhone 11 e iPhone 11 Max avrebbero avuto un incremento ancora maggiore, rispettivamente del 20-25% e del 10-15%. In pratica questo significherebbe che iPhone 11 Max avrà una batteria molto più capiente di iPhone 11R, ma anche uno schermo decisamente più grande.

Perciò in questo momento è difficile dire quale iPhone avrà la maggiore autonomia, ma sembra che tutti dureranno di più. Ne sapremo di più al momento dell'annuncio, probabilmente in settembre.

Via Tom's Guide