iPhone 11, specifiche complete negli ultimi leak

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono stati annunciati ufficialmente, ma come sempre Apple non ha rivelato proprio tutti i dettagli. In particolare, non ha detto nulla su RAM e dimensione esatta della batteria.

Ci ha pensato @OnLeaks (una fonte affidabile) a colmare le lacune, e a farci sapere che iPhone 11 ha 4GB di RAM e una batteria da 3.110 mAh, rispetto ai 3GB e 2.942 mAh dell'iPhone XR.

L'iPhone 11 Pro invece sembra avere 6GB di RAM e una batteria da 3.190 mAh (l'iPhone XS ha 4GB e 2.658 mAh). L'iPhone 11 Pro Max, infine, avrebbe 6GB e 3.500 mAh, contro i 4GB e 3.147 mAh dell'iPhone XS Max.

For those who care about these details #Apple never share officially, seems like: - #iPhone11 = 4GB RAM + 3110mAh battery (Xr = 3GB + 2942mAh) - #iPhone11Pro = 6GB RAM + 3190mAh battery (Xs = 4GB RAM + 2658mAh)- #iPhone11ProMax = 6GB RAM + 3500mAh (Xs Max = 4GB RAM + 3174mAh)September 12, 2019

Se le informazioni sono affidabili, allora tutti e tre gli smartphone hanno più RAM e una batteria più grande rispetto all'anno scorso, il che non sarebbe certo una sorpresa. Interessante il fatto che l'iPhone 11 Pro ha (avrebbe) una batteria più grande dell'iPhone 11, nonostante uno schermo più piccolo.

Un dettaglio coerente con le affermazioni di Apple secondo cui l'iPhone 11 Pro ha un'autonomia maggiore dell'iPhone 11.

Naturalmente non sono informazioni ufficiali e non le si può prendere come oro colato. Potrebbero essere sbagliate, ma ci sembrano affidabili.

Informazioni contrastanti

C'è però anche un test di Geekbench 4, di un telefono etichettato come iPhone 11 Pro, con solo 4GB di RAM. Uno dei due dati, ovviamente, deve essere sbagliato.

Per quel che conta, la pagina di Geekbench include un punteggio single core di 5.472 punti, e 13.769 punti in multi-core. Sono entrambi valori molto alti, superiori ai risultati di iPhone XS e di ogni modello Android esistente. Quindi, se anche l'iPhone Pro dovesse avere solo 4GB di RAM, pare proprio che avrà tutta la potenza che si possa desiderare.

Via GSMArena e TME