iPhone 11 Max probabilmente avrà una fotocamera a tre lenti

Si è tanto parlato della probabilità che iPhone 11 Max avrà una tripla fotocamera posteriore, ma se avete bisogno di più prove, le troverete in uno dei nuovi accessori.

Una custodia protettiva è stata inserita su MobileFun, un rivenditore di accessori di telefonia. Realizzata da Olixar, un brand affidabile, l'accessorio mostra tre spazi per le lenti della fotocamera. In effetti, è presente anche una riproduzione dell'iPhone 11 Max stesso, con tre lenti visibili insieme a quattro flash LED.

Purtroppo non è stata rivelata nessuna specifica dell'iPhone, ma si vocifera che avrà tre lenti da 12 MP, con una nuova lente super grandangolare che si aggiunge al teleobbiettivo e alla lente grandangolare del suo predecessore.

Una delle cose importanti a cui far caso è che lo smartphone viene specificatamente chiamato iPhone 11 Max. Potrebbe trattarsi di un nome posticcio, dato perchè Olixar ancora non sa il nome ufficiale, ma è anche possibile che l'azienda sappia già come si chiamerà il nuovo iPhone,

Sicuramente vi consigliamo di prendere con le pinze le indiscrezioni sul design della fotocamera e sul nome. Olixar è un brand affidabile ed è possibile che abbia accesso ai dettagli sul design e al nome prima dell'uscita del dispositivo, ma potrebbe anche essersi basato su voci di corridoio.

In ogni caso, sempre più indiscrezioni parlano di un innesto per le fotocamere squadrato e di tre lenti, quindi sembra probabile che iPhone 11 Max e il più piccolo iPhone 11 avranno questa caratteristica. Si è anche detto che l'iPhone XR 2 (se si chiamerà così) avrà due fotocamere posteriori, una in più rispetto all'iPhone XR.

