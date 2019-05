iPhone XR 2 potrebbe arrivare con due nuovi colori

Apple senza dubbio presenterà l'iPhone XR2 (che potrebbe chiamarsi iPhone 11R) insieme all'iPhone 11. Non ne sappiamo ancora granché, ma sembra proprio che il nuovo modello sarà disponibile in più colori rispetto all'iPhone XR.

Mark Gurnman (affidabile fonte di indiscrezioni su Apple) ha pubblicato su Twitter un'immagine di vetri grezzi, che secondo lui sono "i colori dell'iPhone XR di prossima generazione". Insieme agli esistenti nero, bianco e giallo compaiono lavanda e verde. Questi ultimi due dovrebbero sostituire blu e corallo.

Supponiamo anche che ci sarà una versione (PRODUCT)RED come nel caso delliPhone XR, anche se non compare in questa immagine.

And here’s what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral) as @idanbo reported earlier this week: https://t.co/KQQ6JKmZg9 pic.twitter.com/7k3WZC2ZUiMay 14, 2019

Naturalmente dei vetri grezzi non sono un granché come fonte, quindi è il caso di prendere l'informazione con cautela. D'altra parte viene da una fonte autorevole, e conferma un'indiscrezione simile da parte di Macotakara.

Quando al resto, dall'iPhone XR2 ci aspettiamo uno schermo LCD come il modello attuale, ma anche una doppia fotocamera posteriore con le modifiche al design che ne conseguono. Crediamo che sarà posizionata in un blocco quadrato in alto a sinistra, come si vede nell'immagine.

Abbiamo sentito anche che la batteria di iPhone XR2 potrebbe essere più grande del 5%, arrivando a circa 3089 mAh. Questo è quanto si è detto finora, sempre in via non ufficiale, ma ci aspettiamo che le informazioni saranno sempre di più, via via che si avvicina la presentazione ufficiale di settembre.

Via Phone Arena