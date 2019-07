iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone XR mostrati in video

Tutti si aspettano che Apple presenti tre nuovi iPhone a settembre e sembra che ormai sappiamo quasi tutto su questi nuovi modelli, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto visto che sono apparsi in un video che mostra iPhone 11, iPhone 11 Max and iPhone 11 R.

Il video di Mobile Fun mostra dei cloni non funzionanti che dice di avere recuperato direttamente in Cina e che in effetti corrispondono come dimensioni e caratteristiche a quelli che si pensa saranno i modelli definitivi.

Anche se non ci sono garanzie che i modelli definitivi saranno così, (ma Mobile Fun ha una solida reputazione di leaker), corrispondono a quello che si sa fino ad oggi, l’unica differenza caso mai è la dimensione della fotocamera posteriore.

Tutto quello che dovete sapere su iPhone 11

iPhone 11probabilmente non sarà 5G





Stesse dimensioni

Secondo Mobile Fun, le dimensioni dello schermo e quelle complessive dei nuovi iPhones sono esattamente le stesse dei modelli attuali.

Questo significa che iPhone 11 avrà uno schermo da 5.8 pollici e misurerà 143.6 x 70.9 x 7.7mm, anche se poi avrà un obiettivo in più nel retro.

iPhone 11 Max avrà uno schermo da 6.5 pollici e misurerà 157.5 x 77.4 x 7.7mm e avrà anche lui tre obiettivi posteriori.

Infine iPhone 11R sarà una via di mezzo con schermo da 6.1 pollici e dimensioni da 150.9 x 75.7 x 8.3mm. Anche lui avrà una fotocamera posteriore in più.

Mentre queste immagini ci sembrano convincenti consigliamo comunque di aspettare ancora quei due mesi che mancano alla presentazione per le informazioni definitive.