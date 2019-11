iPhone 11, come guardare la presentazione in diretta streaming

Ci siamo. Il giorno della presentazione di iPhone 11 è arrivato, oggi scopriremo quali saranno le caratteristiche e le novità del nuovo smartphone di Apple.

La presentazione avverrà in California allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, presso la sede dell'azienda, alle ore 19.00 ora italiana. Stando agli eventi passati, la presentazione dovrebbe durare un paio d'ore circa. La partecipazione all'evento in California è su inviti, ma, per fortuna, la tecnologia correi in aiuto degli appassionati consentendo loro di seguire la diretta in streaming che sarà trasmessa su varie piattaforme. In questo articolo vi spieghiamo come fare per non perdervi neanche una parola di Tim Cook e soci.

(Image credit: Apple)

Diretta sul sito ufficiale Apple

Come ogni anno, gli eventi Apple sono trasmessi in streaming sul sito ufficiale. Per poter vedere l'evento dovete andare sulla pagina Events del sito Apple . Come potete notare, la prima cosa che si legge è proprio che oggi ci sarà un evento speciale Apple ed è pure possibile aggiungere l'evento al proprio calendario. Per accedere a questa pagina vi basta un comune browser, ovviamente.

Da iPhone, iPad, iPod e smartphone Android

Anche in questo caso, seguire la diretta è semplice: basta usare un qualsiasi browser e collegarsi all'apposita pagina Apple.

Da Apple TV

Per Apple TV, invece, esiste un'app apposita "Apple Events" che permette di seguire live l'evento di stasera e di guardare anche le registrazioni di tutti gli eventi passati di Apple.

Diretta su YouTube

Da quest'anno Apple ha deciso di trasmettere la diretta anche sul proprio canale YouTube. Come potete vedere di seguito l'evento è già programmato, YouTube ci dice quando inizierà e c'è pure la possibilità di impostare un promemoria. Insomma, comodissimo per chi non volesse perdersi nemmeno un secondo.

Ovviamente, anche da smartphone potrete seguire la diretta usando l'app di YouTube.

Va detto che l'evento non sarà su Facebook. Infatti Apple non dispone di una pagina ufficiale sul popolare social network.

Chiudiamo dicendo che la diretta sarà solo in inglese e non in italiano, ma noi comunque vi aspettiamo domani: ci dedicheremo esclusivamente a tutto quello che verrà presentato stasera. Troverete le recensioni di tutti i prodotti e vari confronti. A presto e buona visione!