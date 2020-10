iOS e iPadOS 13.6.1, il nuovo aggiornamento corregge alcuni bug importanti

Un nuovo aggiornamento di iOS e iPadOS è disponibile da oggi per tutti i dispositivi compatibili con la versione 13 dei sistemi operativi Apple. Purtroppo non si tratta ancora di iOS 14 (che dovrebbe comunque arrivare a breve), ma della versione 13.6.1.

L'aggiornamento precedente era stato il 13.6, dunque, a giudicare dal numero progressivo dell'aggiornamento, non è di certo particolarmente ricco, ma introduce comunque correttivi ad alcuni dei difetti più fastidiosi registrati dagli utenti.

Giusto per fare un esempio, viene risolto "un problema per cui i file dei dati di sistema non necessari potevano non essere eliminati automaticamente quando lo spazio di archiviazione disponibile era ridotto". Adesso sarà dunque possibile liberare in automatico una quantità di spazio di archiviazione maggiore rispetto a prima.

I problemi risolti con iPadOS e iOS 13.6.1

La versione di iPadOS e iOS 13.6.1 risolve inoltre quello che Apple definisce un "problema di gestione termica" e che portava alcuni schermi ad avere una colorazione più accentuata sulla tonalità verde. Inoltre, alcuni utenti che avevano visto disabilitarsi automaticamente le notifiche di esposizione, vedranno risolto questo problema legato, essenzialmente, al funzionamento delle app di tracciamento per il Covid-19.

Dunque iOS 13.6.1 è dedicato essenzialmente alla correzione di alcuni bug, ma si tratta comunque di problemi non marginali che vale la pena risolvere il prima possibile. Le informazioni che vi abbiamo dato sono ricavate dal sito ufficiale e quindi non è detto che possano esserci altre piccole correzioni. Raccomandiamo, dunque, di scaricare l'aggiornamento il prima possibile anche se non siete tra gli utenti che hanno registrato i problemi appena elencati.

L'aggiornamento, tra l'altro, potrebbe già essere stato distribuito sul vostro dispositivo e come sempre potete verificarlo andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Considerato che iOS 14 dovrebbe arrivare nel corso del mese di settembre, non è da escludere che questo possa essere stato l'ultimo aggiornamento prima del passaggio alla nuova versione del sistema operativo. iOS 14 dovrebbe aggiungere, tra gli altri, i widget per la schermata Home, una Libreria delle app e molto altro. Detto questo, non ci stupirebbe se nel frattempo arrivassero altre correzioni di bug.