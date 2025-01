iOS 18.3: aggiornamenti per Visual Intelligence, Apple Music e nuove correzioni di bug

iOS 18.3 è ora disponibile per tutti i dispositivi compatibili con iOS 18 e, sebbene non introduca cambiamenti radicali come iOS 18.2 (che ha portato importanti aggiornamenti a Apple Intelligence), porta comunque alcuni miglioramenti degni di nota.

L'aggiornamento si concentra principalmente sul potenziamento delle funzionalità dell'Intelligenza Visiva, offrendo miglioramenti nell'analisi delle immagini e nell'integrazione con altre app. Inoltre, alcune delle principali applicazioni di Apple, tra cui Apple Music e Siri, ricevono correzioni di bug che migliorano stabilità e prestazioni.

Di seguito trovate un riepilogo di tutte le novità di iOS 18.3 e dei miglioramenti che introduce per l’esperienza su iPhone. Se siete ancora su iOS 17 e volete aggiornare, vi spieghiamo come scaricare iOS 18 e cosa fare in caso di problemi durante l’installazione.

Apple Intelligence abilitata per impostazione predefinita

(Image credit: Apple)

La novità più rilevante di iOS 18.3 è che Apple Intelligence viene attivata automaticamente. Per accedere alle funzioni AI, è comunque necessario possedere un iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max. Se in passato non avevate abilitato queste funzioni manualmente, con questo aggiornamento verranno attivate di default.

Fino a ora, per utilizzare strumenti come Genmoji, Image Playground, Writing Tools o Siri con ChatGPT, bisognava attivarli manualmente dalle Impostazioni. Con iOS 18.3, invece, non sarà più necessario farlo.

Se però preferite non utilizzare Apple Intelligence, potete sempre disattivarla dalle Impostazioni (alla voce Apple Intelligence & Siri) e selezionare quali funzioni lasciare attive. In particolare, potete decidere se mantenere attivi il riassunto delle email e l’integrazione di ChatGPT con Siri.

(Image credit: Apple)

Per gli utenti di iPhone 16 e iPhone 15 Pro, iOS 18.3 introduce un significativo miglioramento a Visual Intelligence, la risposta di Apple a Google Lens.

Nella sua versione iniziale, questa funzione permetteva di identificare luoghi e oggetti attraverso il controllo della fotocamera. Con il nuovo aggiornamento, però, è in grado di riconoscere anche razze di cani, specie di piante e persino estrarre informazioni su eventi da volantini e manifesti.

Abbiamo testato Visual Intelligence 2.0 e, sebbene la sua capacità di raccogliere dettagli su data, ora e luogo possa essere incostante, è sorprendentemente precisa nel distinguere, ad esempio, un Labrador da un Barboncino.

Miglioramenti alla calcolatrice

(Image credit: Future)

Un'altra novità, forse meno entusiasmante ma utile per tutti gli iPhone compatibili con iOS 18.3, riguarda l'app Calcolatrice. Ora è possibile toccare due volte il tasto uguale per ripetere l'ultima operazione matematica.

Può sembrare un dettaglio da poco, ma è una funzione utile, soprattutto per calcoli ripetitivi come quelli legati agli interessi composti. Curiosamente, Apple l'aveva rimossa con iOS 18, quindi questo aggiornamento ripristina una funzionalità che molti utenti trovavano pratica.

Correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Come di consueto, iOS 18.3 introduce una serie di correzioni di bug e miglioramenti della sicurezza, rendendolo un aggiornamento consigliato per tutti gli utenti.

Tra i problemi risolti, uno riguardava la tastiera Siri, che in alcuni casi scompariva quando si utilizzava la funzione Digita a Siri. Un altro bug fastidioso faceva sì che l’audio di Apple Music continuasse a riprodursi anche dopo la chiusura dell’app.

Inoltre, l’aggiornamento chiude una vulnerabilità nell’app Foto che poteva permettere l’accesso alle immagini anche con l’iPhone bloccato, una falla di sicurezza che ora è stata risolta.