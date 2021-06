iPad Pro troppo grandi? In futuro diverranno enormi

Se volete acquistare un tablet Apple di grandi dimensioni, al momento iPad Pro 12.9 è il modello più grande offerto dall'azienda di Cupertino. Grazie ad uno schermo da 12,9 pollici in diagonale, esattamente come indica il nome, iPad Pro 12.9 è abbastanza grande per poterci lavorare anche a livello professionale. A quanto pare però, sembra che Apple abbia intenzione di presentare, nei prossimi anni, alcuni modelli ancora più grandi di quelli odierni.

In un articolo di Mark Gurman pubblicato su Bloomberg, il giornalista afferma: "Ho saputo che Apple ha messo ingegneri e designer a lavorare su degli iPad di grandi dimensioni, che potremmo vedere nei negozi tra un paio d'anni". Queste informazioni sono riferite, perciò la veridicità della notizia rimane piuttosto incerta al momento.

Ad ogni modo, Gurman ha un ottimo track record per quanto riguarda le imminenti novità Apple. Ad esempio, ha fornito informazioni corrette su iPad Pro 2021 dotati di chip M1 e sulle novità relative allo schermo. Ciò ci permette di considerarlo una fonte piuttosto attendibile, dato che sembra essere in contatto diretto con gli ingegneri Apple.

Per il momento però non esistono informazioni concrete sugli imminenti iPad Pro di grandi dimensioni. Non sappiamo quando arriveranno, quanto saranno grandi e se le versioni da 11 pollici e 12,9 pollici verranno ancora vendute dopo l'eventuale lancio degli iPad Pro giganti.

A cosa serve un iPad Pro gigante?

Per alcune categorie di utenti, un enorme iPad Pro potrebbe rappresentare qualcosa di assurdo. I modelli attuali vanno bene per molte attività, dato che permettono di guardare film, elaborare testi, rispondere alle e-mail e molto altro ancora.

Ma per attività ancora più impegnative, lo spazio sullo schermo sembra non bastare mai e persino iPad Pro 12.9 potrebbe risultare troppo piccolo per svolgerle al meglio. Ad esempio, l'editing video richiede molto spazio per la timeline, l'archivio file, le finestre video e le molte impostazioni e opzioni disponibili, e su un display da 13 pollici tutto ciò può diventare tremendamente angusto e difficile da utilizzare.

Pertanto è possibile che in futuro vedremo iPad con schermi grandi quanto quelli dei portatili, alimentati con batterie ancora più capienti. Questi tablet potrebbero essere rivolti esclusivamente ad un pubblico di professionisti, che potrebbero scegliere di lavorare su iPad Pro abbandonando definitivamente i loro portatili. Vi terremo informati non appena riusciremo a mettere le mani su altre notizie relative all'argomento.