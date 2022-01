iPad Pro con display OLED? Dovremo attendere il 2024

Non sappiamo con certezza se Apple sia davvero intenzionata a lanciare un iPad Pro con display OLED e i leak sul tema sono spesso discordanti. Detto questo, recenti indiscrezioni fanno pensare che l'azienda di Cupertino sia intenzionata a lanciare un tablet di fascia alta con display OLED entro il 2024.

La fonte è la nota rivista Sud Coreana The Elec, spesso protagonista di anticipazioni azzeccate relative ai prodotti Apple. Nei mesi scorsi, dopo le prime indiscrezioni sull'arrivo di un iPad Pro OLED, i rumor hanno cambiato rotta affermando che i tablet non sarebbero arrivati sul mercato come previsto inizialmente.

Proprio in questi giorni però The Elec è tornata a parlare di un tablet Apple con schermo OLED che potrebbe arrivare nel 2024.

Come sappiamo Samsung Display (azienda separata dalla divisione smartphone di Samsung) produce pannelli OLED per un gran numero di dispositivi di altri brand, e sembra che Apple sia ancora indecisa se rivolgersi o meno all'azienda coreana per la produzione dei display dei suoi iPad.

Questo dubbio, come riporta The Elec, è sorto dopo la cancellazione del lancio dei primi iPad OLED previsti per il 2021 a causa di diversi problemi tecnici. Tuttavia sembra che Samsung sia riuscita a trovare delle soluzioni per accontentare Apple, il che fa ben sperare tutti coloro che attendevano l'arrivo di un iPad Pro con display OLED.

I nuovi pannelli destinati ai futuri iPad Pro dovrebbero essere disponibili entro il 2023, quindi il lancio dei tablet Apple potrebbe avvenire entro il 2024.