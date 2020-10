iPad Pro 2021, il supporto 5G e altri aggiornamenti sembrano ancora più probabili

I nuovi Apple iPad Pro 2020 non sono un enorme aggiornamento rispetto ai modelli 2018, ma sembra che Apple abbia riservato grossi aggiornamenti per gli iPad che usciranno nel 2021, e una nuova indiscrezione ha confermato diversi punti importanti che avevamo già sentito in precedenza in merito ai prossimi dispositivi dell’azienda.

L’indiscrezione proviene da @L0vetodream, un leaker giunto di recente sulla scena ma che nell’ultimo periodo ha rilasciato indiscrezioni rilevanti sui prossimi prodotti Apple, tra cui iPhone 12.

Consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze ma, poiché questa nuova indiscrezione conferma altre voci circolate nei mesi scorsi, c'è motivo di credere che sia accurata.

L’indiscrezione afferma che futuri iPad Pro 2021 supporteranno il 5G, avranno schermi Mini-LED e lo stesso processore che ci aspettiamo di vedere nei prossimi iPhone 12 (anche se quest'ultimo punto si riferisce a un tweet di un altro leaker).

Si tratta di un grande aggiornamento in tre aree principali, che potrebbe rappresentare un grande passo avanti rispetto alle poche generazioni precedenti. Avevamo già sentito voci sui primi due punti, mentre il terzo era qualcosa che potevamo presumere basandoci sulle scelte effettuate da Apple per i modelli precedenti, tuttavia siamo contenti che siano stati in qualche modo confermati, anche se per ora non ci sono certezze.

Se dovessimo essere cinici, potremmo pensare che @L0vetodream (essendo un leaker con poca esperienza), stesse solo condividendo voci popolari per renderle più credibili. Il leaker aveva suggerito che iPad Pro 2020 (prima che fosse annunciato) avrebbe implementato alcune di queste funzionalità, ma ad oggi non sono state ancora confermate.

with mini led and 5G X55 baseband https://t.co/1C57Oms2HXJune 3, 2020

iPad Pro 2020 sarà dimenticato ?

Se iPad Pro 2021 dovesse veramente implementare delle modifiche così incisive, farebbe apparire i modelli 2020 come dei semplici aggiornamenti.

iPad Pro 2020 ha le stesse opzioni di schermo e connettività dei modelli 2018, incluso il processore, sebbene leggermente diverso. Inoltre, ha ottenuto punteggi di benchmark molto simili al vecchio modello.

Ci sono ancora motivi per acquistare un iPad Pro 2020, come lo scanner LiDAR per la realtà aumentata, ma se non avete fretta di acquistare un iPad Pro, potrebbe valere la pena aspettare il 2021 in vista di miglioramenti significativi.