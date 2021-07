iPad Pro 11" (2022), grande aggiornamento in vista per il display

Quest'anno, quando abbiamo visto i nuovi iPad Pro, siamo rimasti stupiti nel constatare che Apple ha equipaggiato la variante da 12.9 con un nuovo display Mini LED, mentre su iPad Pro 11 (2021) ha riproposto lo schermo LCD già presente sul modello 2020.

A quanto pare però, il prossimo anno sarà proprio lo schermo del più piccolo iPad Pro 11" a ricevere un aggiornamento importante.

A dirlo è il noto analista specializzato in prodotti Apple, Ming-Chi Kuo, che come riportato da iMore, sembra certo dell'arrivo del display Mini LED sul prossimo iPad Pro 11.

La tecnologia Mini LED migliora il contrasto e consente di ottenere neri più profondi rispetto a tipici LCD, ma ha anche un costo superiore. Kuo afferma che Apple stia investendo per trovare più produttori di schermi Mini LED in modo da ridurre i costi di produzione e integrarli in un maggior numero di dispositivi col marchio della mela.

Le dimensioni rimangono invariate

Il report conferma la presenza dei display Mini LED sui modelli da 11 e 12.9 pollici, confermando che le dimensioni degli iPad Pro rimarranno invariate fino al 2023.

Da questa data in poi, Apple potrebbe decidere di passare ai display OLED per i modelli Pro, anche se per ora non ci sono certezze a riguardo.

In ogni caso, almeno per ora, i prossimi iPad Pro sembrano destinati a essere un aggiornamento dei modelli 2021, più che dei dispositivi completamente ridisegnati. Del resto, da oggi alla data di lancio dei prossimi modelli manca molto tempo e Apple potrebbe decidere di muoversi diversamente.

Staremo a vedere.