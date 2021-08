iOS 15 potrebbe eliminare i riflessi verdi dalle foto scattate con iPhone 12

Se possedete un iPhone 12, probabilmente, avrete già notato il flare verde (o riflesso) che si manifesta in alcuni scatti. Bene, l'ultima versione di iOS 15 sembra in grado di risolvere il problema grazie a un intervento di post produzione, o almeno è quanto sostiene il report di 9to5Mac .

L'utente Reddit u/Doubleluckstur ha postato degli scatti comparativi di un'immagine raw caratterizzata da un leggero flare verde presente nella parte sinistra, affiancata dalla stessa foto post prodotta dal software Apple. (attenzione, aprendo l'immagine dal browser potreste avere difficoltà a vedere il riflesso verde dato che il tasto per scorrere le immagini lo copre parzialmente)

Potete osservare le due immagini fianco a fianco anche nel tweet da Halide, nel quale la foto non processata (con il flare verde) si trova a sinistra, mentre quella post prodotta è sul lato destro.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxtAugust 4, 2021 See more

Anche The Verge ha confermato che la quarta beta di iOS 15 dispone di una funzione capace di rimuovere i riflessi verdi dagli scatti. Li vedrete ancora nel mirino in fase di acquisizione, ma dopo aver scattato la foto, i puntini verdi svaniranno come per magia.

Tenete presente che sia le foto pubblicate su Reddit che quelle analizzate da The Verge che manifestano il flare sono state scattate inquadrando il sole, ma ci sono anche altri esempi di riflessi verdi che compaiono quando si scattano foto a alberi o reti, per esempio. Potete verificare voi stessi dalle immagini presenti nel post Reddit di -DementedAvenger-.

Il Redditor ha anche pubblicato una foto per dimostrare che il suo iPhone non è in grado di eliminare i riflessi verdi dalle immagini scattate all'interno, problematica riscontrata anche dalla nostra redazione durante i test di iPhone 12. I riflessi solari sembrano quindi più facili da eliminare rispetto ai flare prodotti dalle luci artificiali.

Detto questo, non tutti gli iPhone che utilizzano la quarta versione della beta di iOS 15 trarranno benefici dall'aggiornamento: diversi utenti Reddit hanno infatti segnalato che le migliorie si notano sui modelli da iPhone XS in poi, probabilmente perché il sistema di post produzione è basato sul processore, che nei modelli precedenti non è sufficientemente potente.

Analisi: novità impreviste di iOS 15 beta 4

Dal lancio della beta pubblica di iOS 15 è stato facile notare le nuove caratteristiche che sono state introdotte con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo. Come le beta per sviluppatori, anche le beta pubbliche hanno un numero ridotto di aggiornamenti e sono pensate per aggiungere nuove funzioni e modifiche a ogni versione.

Per questo non sorprende che l'attuale beta di iOS 15 (la numero 4) abbia nuove funzioni, anche se si tratta di piccolezze come il suddetto sistema di post produzione. A sorprendere è piuttosto il fatto che non sapevamo nulla a riguardo. Apple ha anticipato molte delle novità presenti sul nuovo sistema operativo per iPhone in occasione del WWDC 2021 di giugno, ma non ha fatto riferimento ai miglioramenti apportati alla fotocamera.

Per questo ci aspettiamo che le prossime beta di iOS 15 introducano altre novità per il comparto fotografico che, come in questo caso, verranno sicuramente notate dall'esercito di appassionati Apple che popola Reddit.

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo Apple.