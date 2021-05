iOS 14.6 disponibile, e ci sono alcune belle novità

Circa un mese dopo iOS 14.5, Apple ha da poco reso disponibile iOS 14.6. La nuova versione del sistema operativo è compatibile con tutti gli iPhone a partire da iPhone 6S. Non è un aggiornamento enorme ma include alcune novità interessanti.

Tanto per cominciare arriva Apple Podcasts Subscriptions uno strumento per iscriversi e gestire i propri podcast preferiti. Include anche la possibilità di pagare gli abbonamenti direttamente in-app, per quei podcast che hanno contenuti premium.

Negli Stati Uniti c'è già un discreto numero di partner a bordo, mentre per l'Europa e l'Italia le cose stanno appena iniziando a muoversi - ma il fenomeno dei podcast sta crescendo con prepotenza anche nel Vecchio Continente, ed è chiaro che Apple vuole farne parte.

Apple Card, la carta di credito di Apple

Un'altra novità è Apple Card Family, uno strumento che permette a due persone di condividere una Apple Card. Si tratta di una carta di credito associata ad iPhone, che per ora non è ancora disponibile in tutto il mondo. Questo aggiornamento lascia intendere però che Apple sta lavorando per sviluppare Apple Card velocemente.

C'è poi un nuova opzione "modalità smarrito" nell'app Trova il Mio Telefono, che permette di lasciare anche un numero di telefono, oltre all'indirizzo email, per essere contattati in caso qualcuno ritrovi il vostro iPhone. Chi usa il controllo vocale, poi, potrà sbloccare l'iPhone anche dopo un riavvio.

Con iOS 14.6 arriva anche l'audio lossless su Apple Music, ma è solo un passaggio preparatorio. L'attivazione dovrebbe essere a giugno.

Non mancano poi 43 correzioni di sicurezza, importantissime come sempre; solo per questo vale la pena di scaricare iOS 14.6 e aggiornare il proprio iPhone.

Come sempre, l'aggiornamento è in via di distribuzione e raggiungerà automaticamente tutti gli iPhone compatibili. Apple ha pubblicato anche iPadOS 14.6, WatchOS 7.5, tvOS 14.6, macOS 11.4 e HomePod OS 14.6.