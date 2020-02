iOS 14: Apple potrebbe rivoluzionare il multitasking

A differenza degli anni scorsi, quest’anno Apple dovrebbe presentare il nuovo iPhone SE 2 nel mese di marzo. Lo smartphone, che potrebbe chiamarsi anche iPhone 9, è molto atteso dai fan della mela morsicata, in quanto si tratta del modello più economico dell’azienda e quindi alla portata di un numero maggiore di persone.

Anche se si tratta del modello più economico, l’iPhone SE 2 dovrebbe includere un hardware recente e il Touch ID a un prezzo che si dice possa essere simile al modello precedente, quindi intorno ai 500 euro.

Anche se il nuovo smartphone è senza ombra di dubbio il prodotto più atteso di Apple in questo momento, i fan potrebbero essere impazienti di vedere anche la nuova versione del sistema operativo che, come riportato dal sito BGR , sembra essere trapelata in un video pubblicato su YouTube dal canale “91mobiles”.

Il video trapelato di iOS 14 suggerisce che l’interfaccia del multitasking potrebbe ricevere importanti modifiche. Se questo dovesse risultare vero, molti fan di Apple che non avevano apprezzato i cambiamenti introdotti da iOS 13, potrebbero rimanere felici della nuova versione.

Come potete vedere, le app in background nel nuovo multitasking vengono mostrate in due file, simile a quelle che Apple utilizza sui tablet iPad e possono essere chiuse facendo uno slide verso l’alto. Alcuni sostengono che si tratti di una versione di jailbreak, altri come Ben Geskin, un graphic designer e appassionato di Apple, pensano si tratti effettivamente di una versione beta di iOS 14.

Le indiscrezioni di Ben non godono di un’ottima reputazione, ma diverse sue voci si sono rivelate vere. Al momento non abbiamo nessuna certezza e non possiamo fare altro che aspettare per scoprire maggiori informazioni.