Benchmark realizzati da Intel indicano che è ancora davanti ad AMD Ryzen 3000

Intel sta cercando di mantenere le proprie posizioni dopo il lancio dei primi processori della serie Ryzen 3000. Per farlo secondo MSPowerUser ha pubblicato dei benchmark comparativi tra Intel Core i7-9700K e Ryzen 9 3900X.

La comparazione avviene su di una presentazione che mostra come la CPU di Intel sia davanti nella maggior parte dei casi. Come benchmarks sono stati usati SYSmark, MobileMark, WebXPRT e16 video game.

La scelta dei benchmarks vuole simulare una "tipica giornata di un utente PC" E in effetti il benchmark SYSMark simula app per l'ufficio come Microsoft Office mentre MobileMark e WebXPRT simulano altre tipiche app. Per quanto riguarda i videogiochi secondo Intel le sue CPU sono "alla pari o migliori" nella maggior parte dei giochi mentre la CPU Ryzen è davanti solo in Ashes of the Singularity: Escalation e Assassin's Creed Odyssey. Intel afferma di essere più veloce con Final Fantasy XV, Far Cry 5, CS:GO, PUBG, e Shadow of the Tomb Raider, tra gli altri

Non è tutto chiaro

Anche se i dati presentati da Intel sono corretti rimangono diversi punti oscuri. Per esempio Intel parla di risultati "alla pari o migliori" in molti giochi ma non indica in quali sono alla pari. Inoltre molti dei giochi utilizzati per il confronto sono vecchi: Grand Theft Auto V, CounterStrike: GO e Crysis 3.

Bisogna poi considerare la configurazione di sistema, dalla presentazione non è chiaro quali siano le caratteristiche della macchina che monta la Ryzen e sappiamo che le prestazioni della CPU Ryzen dipendono molto dalla quantità di RAM.

E poi occorre considerare l'utilizzo simulato: Intel non indica certo che sia Intel Core i7-9700K che Ryzen 9 3700X non sono CPU per utenti che vogliono navigare su Internet o usare app di lavoro. Si tratta invece di CPU per chi vuole sfruttare al massimo la sua macchina. Per questo servono benchmark come Cinebench che mostrano come la macchina risponde a lavori impegnativi.

Inoltre Ryzen 9 3900X ha il supporto per PCIe 4.0 support, il sistema di raffreddamento integrato e possibilità di aggiornamento superiori.

Intel può indicare tutti i benchmark che vuole, ma noi continuiamo a ritenere valide le nostre classifiche per le migliori CPU che vedono saldamente al primo posto la Ryzen 9 3900X.

See our Intel Core i9-9900K review

Via XFastest