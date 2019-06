In arrivo tre nuove fotocamere della serie Z per Nikon

Il primo tentativo di Nikon di realizzare una fotocamera mirrorless full-frame si è rivelato un successo, anche se alcuni si attendevano un corpo di livello professionale. Ora, se le indiscrezioni sono corrette, un modello professionale della linea Z potrebbe aggiungersi alle fotocamere Z7 e Z6 nel 2019 o al più tardi nel 2020.

I siti Nikon Rumors e The New Camera hanno trovato cinque Camera Code Nikon appena registrati, il che significa che arriveranno altri modelli oltre a quello top, che dovrebbe essere lo Z9.

Z9 avrà caratteristiche superiori e due alloggiamenti per schede di memoria, ma ancora non si sa altro. Potrebbe trattarsi della nuova mirrorless della serie Z e secondo alcuni rumor dovrebbe arrivare già ad agosto o a settembre 2019.

Mischiare le carte

La seconda fotocamera della serie Z in arrivo a breve, forse a fine 2019 o all'inizio del 2020, è la Z5, ma non dovrebbe trattarsi di una full-frame mirrorless. Dovrebbe infatti avere un sensore da 30MP o 32MP APS-C, avere le stesse caratteristiche di Z6 e, come laZ9, avere un doppio alloggiamento per le schede di memoria.

Dovrebbe poi esserci il modello entry level Z3 (che alcuni chiamano Z1) che verrà probabilmente presentata nel 2020. Secondo i primi leak potrebbe trattarsi di una DX, forse della versione mirrorless della D3500 DSLR, in grado di fronteggiare la competizione della Canon EOS RP.

In ogni caso, dalle poche notizie diffuse su Z3, risulta che questo modello economico avrà un display LCD fisso posteriore, un sensore da 24MP o 26MP, un solo alloggiamento per microSD e nessun mirino. Se fosse vero ci troveremo davanti a un corpo macchina decisamente economico.

Un'aggiunta alla gamma delle DSLR

Anche se alcuni rapporti suggeriscono che Canon abbia deciso di eliminare la popolare linea EOS 7D, Nikon preferisce allargare la sua linea di DSLR. Nikon Rumors ha trovato dei codici di registrazione per due nuovi modelli di DSLR che si aggiungerebbero alle tre mirrorless.

La Nikon D760, che potrebbe sostituire la D750 che ha ormai 5 anni di vita, potrebbe essere annunciata quest'anno, mentre la D5 verrebbe aggiornata dalla Nikon D6. Quest'ultima dovrebbe avere un sensore da 24MP e capacità video da 4K/60p oltre alla stabilizzazione fisica.

Su tutti questi modelli non vi sono al momento certezze, per questo vi raccomandiamo di non prendere le notizie per sicure. Se ci sono novità lo sapremo comunque tutti al più presto.