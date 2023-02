Il Super Bowl LVII sarà proiettato in 4K e Dolby Vision, ma c'è una fregatura

Il Super Bowl LVII si terrà domenica 12 febbraio, quando gli appassionati di football potranno vedere i potenti Kansas City Chiefs affrontare gli altrettanto formidabili Philadelphia Eagles. Si preannuncia una partita da brivido, alla quale si sintonizzeranno oltre 100 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti, più tanti altri appassionati in giro per il mondo. Se siete in Italia o altrove, ecco come vedere il Super Bowl in streaming ovunque siate.

La buona notizia di quest'anno per i possessori dei migliori televisori 4K è che la partita sarà trasmessa in 4K con Dolby Vision. Pensate a quanto sarà incredibile: ogni dettaglio, dalle maglie delle uniformi dei giocatori alla luce riflessa dai loro caschi, dovrebbe emergere con una chiarezza vivida e sorprendente. Ma c'è un problema: solo gli abbonati al servizio via cavo Xfinity X1 di Comcast potranno vedere la partita nel formato Dolby Vision HDR.

Il che è ovviamente una pessima notizia, soprattutto per chi, come noi, non può accedere a quella piattaforma nemmeno volendo. Anche se, a ben guardare, forse usando una VPN è possibile almeno provarci (ma resta l'ostacolo dello strumento di pagamento).

Chi non è abbonato alla TV via cavo di Comcast, tuttavia, non sarà completamente escluso dall'esperienza della partita in 4K e HDR. Applicazioni come YouTube TV e fuboTV consentono di vedere in streaming gli eventi sportivi normalmente trasmessi via TV e via cavo.

Molti spettatori guarderanno la partita in questo modo il 12 febbraio e anche Fox Sports, che ha i diritti di trasmissione del Super Bowl LVII, renderà disponibile la partita in 4K sulla sua app Fox Sports, ma non con Dolby Vision. Verrà invece utilizzata la gamma dinamica HDR10 di base, un formato supportato praticamente da tutti i televisori 4K, compresi quelli compatibili con Dolby Vision. Meglio di niente, comunque.

La piattaforma italiana DAZN trasmetterà l'evento, ma non vanno oltre i 1080p/SDR. Per gli spettori italiani, quindi, sarà difficile accedere alla massima qualità possibile, il che è davvero un peccato.

Analisi: Più sport dovrebbero essere trasmessi in 4K e HDR

Il trattamento Dolby Vision del Super Bowl LVII è uno sviluppo interessante, che si preannunciava da tempo. Con i televisori sempre più grandi e luminosi e dotati di extra come il Dolby Vision, gli appassionati di sport devono aspettarsi che eventi importanti come il Super Bowl vengano trasmessi con la massima qualità possibile. Anche i televisori a basso costo ora supportano il Dolby Vision e tutti coloro che possiedono un televisore compatibile vorranno senza dubbio sfruttare questa funzione che aumenta la qualità dell'immagine.

Tuttavia, sembra strano che il debutto del Super Bowl in Dolby Vision sia limitato a un solo servizio di TV via cavo. Anche perché ormai sono molti i consumatori che hanno deciso di disdire quel tipo di abbonamento, in favore delle piattaforme streaming.

Personalmente, a casa mia abbiamo staccato antenna e parabola quasi 14 anni fa, e piano piano siamo passati al modello on-demand. Una delle decisioni migliori che abbiamo mai preso, come famiglia.

Ma le trasmissioni sportive in 4K/HDR sono ancora una rarità. La Coppa del Mondo FIFA è stata trasmessa in 4K e HDR già nel 2022, ma solo in streaming tramite l'applicazione BBC iPlayer. Una situazione che deve cambiare il più in fretta possibile.