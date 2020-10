Il nuovo Google Nest potrebbe arrivare entro agosto

Stando a quanto riportato in un tweet del noto leaker Roland Quandt, il nuovo smart speaker Google Nest potrebbe arrivare sugli scaffali nelle prossime settimane.

Quandt ipotizza una data d’uscita entro “fine agosto” a un prezzo di 100€, di poco superiore alla cifra richiesta per acquistare Google Home al momento del lancio.

There's a new Google Home launching soon codenamed "J2" and it's supposedly going to cost about 100 Euros. Available from the end of August, retail says.August 5, 2020

In un tweet successivo, Quandt afferma che il nuovo smart speaker sarà disponibile nelle colorazioni "Charcoal e Chalk, come sempre", in linea con i precedenti altoparlanti Google Assistant come Google Nest Hub Max e Google Home Max.

Suono potenziato

Google ha confermato l’esistenza dei nuovi altoparlanti a luglio, condividendo un video che li mostra in azione in risposta a un leak pubblicato su Twitter da Android TV Guide.

Il filmato mostra il nuovo Nest che sembra caratterizzato da un rivestimento in tessuto a maglia già visto su Google Nest Mini. Il dispositivo può essere posizionato verticalmente e dispone di LED integrati al di sotto del suddetto tessuto.

Sembra anche che il prossimo Google Nest potrà far affidamento su nuovi driver che lo differenzieranno dal primo Google Home dandogli un suono più potente con bassi precisi, anche se 9to5Google afferma che non riuscirà a raggiungere i livelli acustici dell’ottimo Google Home Max.

Per ora non abbiamo certezze sul nome scelto da Google per il suo nuovo altoparlante intelligente. Gli scorsi anni l'azienda ha deciso di utilizzare il nome Google Nest per la maggior parte dei suoi dispositivi smart, scelta mirata a sottolineare l’interconnessione e la compatibilità caratteristiche dei prodotti della serie Nest come termostati smart, allarmi e telecamere di sicurezza.

In ogni caso siamo contenti che Google abbia aggiornato il suo primo smart speaker che, a quattro anni di distanza dal suo debutto, necessitava di un aggiornamento per rimanere al passo con i nuovi dispositivi smart proposti dalla concorrenza.

Mentre aspettate l’arrivo del nuovo Google Nest potete dare un’occhiata alle migliori offerte sugli smart speaker di Google disponibili al momento: