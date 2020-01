Il Galaxy Tab S6 5G di Samsung arriverà nel primo trimestre del 2020

Samsung ha confermato le sue intenzioni per quanto riguarda il rilascio di un modello Galaxy Tab S6 5G nei prossimi mesi. L’autentica versione 5G del tablet ibrido, apparso per la prima volta a Natale sul sito Web del colosso tecnologico, sarà disponibile sul mercato coreano nel primo trimestre del 2020. Il suddetto dispositivo potrebbe diventare il primo tablet 5G al mondo se Samsung riuscirà a battere i rivali, tra cui Huawei , intenti a sviluppare dispositivi simili.

La società non ha accennato a una data di rilascio per il resto del mondo. Samsung non ha nemmeno fatto sapere se il dispositivo vanta caratteristiche e componenti che si differenziano dal Tab S6 originale . Dal momento che Samsung ha utilizzato una foto del fratello non 5G del tablet sul suo sito Web , possiamo presupporre che i due modelli potrebbero condividere un design e delle specifiche simili.

In un altro annucio, poi, Samsung ha rivelato il volume di spedizioni di smartphone 5G nel 2019: oltre 6,7 milioni di smartphone Galaxy 5G sono stati spediti in tutto il mondo. Il colosso asiatico ha inoltre dichiarato che i suoi dispositivi hanno rappresentato il 53,9 per cento del mercato globale nel novembre 2019. Attualmente sono disponibili sul mercato cinque telefoni 5G della società: Galaxy S10 5G, Note10 5G, Note10 + 5G, Galaxy A90 5G e Galaxy Fold 5G.

Neil Shah, direttore di ricerca presso Counterpoint Research, ha affermato che gli smartphone 5G hanno contribuito solo per l'1% alle vendite totali globali relative agli smartphone del 2019, ma il 2020 costituirà l'anno di lancio dei dispositivi. "Con enormi opportunità di crescita del 5G all'orizzonte, Samsung, per il prossimo decennio, occuperà una posizione d’eccezione per aumentare il capitale sociale attraverso ulteriori investimenti e per costruire il futuro sulla base del vantaggio e dell’entusiasmo iniziali", ha aggiunto.