I laptop con GPU Nvidia RTX 4090 fino a 4050 stanno per arrivare

Sapevamo già che i portatili con queste schede grafiche RTX 4000 avrebbero debuttato a febbraio, ma ora abbiamo saputo esattamente quando.

Secondo il sito tecnologico cinese IT Home (Si apre in una nuova scheda) (segnalato da Wccftech (Si apre in una nuova scheda), via VideoCardz (Si apre in una nuova scheda)), come sempre dobbiamo essere scettici sulle indiscrezioni, ma la tesi è che Nvidia lancerà i modelli RTX 4090 e 4080 l'8 febbraio. E dovrebbe essere possibili ordinarli una settimana prima, dal 1 febbraio.

I laptop con GPU RTX 4070, 4060 e 4050 saranno disponibili nel corso del mese e saranno in vendita dal 22 febbraio.

I prezzi dei laptop RTX 40 dovrebbero partire da circa 1000 euro, e salire fino a oltre 4000 per quelli più potenti, con RTX 4080 e 4090. Abbiamo già visto, qualche giorno fa, che per la sola RTX 4090 il prezzo più salire di 1.687 euro (Si apre in una nuova scheda) .

Analisi: Un lancio rapido per la gamma di laptop Lovelace

Se ciò si rivelerà corretto, tra poco più di due settimane sarà possibile preordinare un notebook con una RTX 4090 o 4080. Inoltre, prima della fine di febbraio, tutte le schede grafiche mobili Lovelace saranno disponibili sul mercato dei notebook.

Ciò è particolarmente pertinente se si considera che, in ambito desktop, finora sono state rilasciate solo le RTX 4090, 4080 e 4070 Ti, e tali rilasci sono stati scaglionati nel tempo (la 4070 Ti è appena arrivata).

Se questa spinta a distribuire rapidamente le GPU per laptop significhi che potremmo vedere la RTX 4070 o la RTX 4060 (o anche la 4050) per i PC desktop in un futuro prossimo, beh, non ci scommetteremmo - certamente non negli ultimi due casi. Tutte le voci recenti suggeriscono che la RTX 4060 per desktop è ancora lontana, e il suo rilascio potrebbe essere preso in considerazione da Nvidia solo dopo che saranno state vendute abbastanza scorte di RTX 3000 di livello inferiore, che sono ancora in circolazione.

Come abbiamo detto in precedenza, il costo della RTX 4090 portatile non è per i deboli di cuore. In effetti, il prezzo è pari a quello della RTX 4090 desktop, pur offrendo prestazioni in linea con la 4080 desktop. (Ricordiamo che la 4090 mobile è costruita sul chip AD103 e ha un numero di CUDA Core notevolmente ridotto, 9.728, rispetto all'AD102 della 4090 desktop, che ne offre 16.384).