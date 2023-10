AMD Radeon RX 7900M è qui per sfidare le GPU laptop Nvidia: ci riuscirà?

AMD ha appena presentato la sua ultima scheda video dedicata ai portatili gaming di fascia alta, la AMD Radeon RX 7900M, ovvero la prima GPU mobile in assoluto con un design multi-chiplet.

La nuova GPU basata sull'architettura grafica AMD RDNA 3, punta a diventare la migliore scheda video mobile per i giochi a 1440p e promette un elevato frame rate in QHD. Con 72 unità di calcolo, un boost clock di 2090 MHz, 16 GB di VRAM GDDR6 e un TGP fino a 180 W, questa GPU per laptop ha tutte le carte in regola per poter impensierire le rivali Nvidia. Ma ce la farà davvero nel mondo reale?

Per fare un confronto, la Nvidia RTX 4090 mobile ha 76 SM (streaming multiprocessors, ovvero la versione di Nvidia delle unità di calcolo) e la stessa quantità di VRAM della rivale AMD, oltre alla stessa larghezza del bus di memoria di 256 bit. Le due GPU hanno lo stesso clock di memoria effettivo (18 Gbps) e, sebbene il clock di boost della RTX 4090 mobile sia più basso (così come il suo TDP), le schede video dovrebbero essere molto vicine tra loro in termini di prestazioni, sempre che non si tenga conto del ray tracing, nel qual caso Nvidia è quasi certamente in vantaggio.



Se paragonata alla Nvidia RTX 4080 mobile, tuttavia la RX 7900M è più veloce del 7% rispetto con una media di 104 fps a 1440p a impostazioni massime (parole di AMD). Secondo la presentazione condivisa con TechRadar, questa media include alcuni titoli come Far Cry 6 e Doom Eternal che girano anche con il ray tracing attivato.

Con RT attivo le cose cambiano radicalmente e la RTX 4080 supera la RX 7900M del 15% (in Forza Horizon 5). Tuttavia la 7900M è stata comunque in grado di raggiungere 79 fps nei test interni di AMD. In Starfield a 1440p con impostazioni Ultra e FSR2 attivo (anche se non è chiaro quale impostazione), la RX 7900M ha raggiunto una media di 62 fps, il 27% della RTX 4080 secondo i test di AMD.

Non siamo ancora riusciti a mettere le mani sulla GPU e non possiamo verificare questi numeri, quindi per ora ci atterremo a quanto afferma AMD. Nel frattempo, ecco le specifiche ufficiali della RX 7900M e un piccolo confronto con le RTX 4090 e RTX 4080 mobile.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7900M Nvidia GeForce RTX 4090 Mobile Nvidia GeForce RTX 4080 Mobile Compute Units 72 76 58 Shaders 4,608 9,728 7,424 Ray Processors 72 76 58 AI Processors 144 304 232 Base Clock N/A 1,335MHz 1,290MHz Game Clock 1,825MHz N/A N/A Boost Clock Up to 2,090MHz 1,695MHz 1,665MHz Memoria 16GB GDDR6 16GB GDDR6 12GB GDDR6 Bus memoria 256-bit 256-bit 192-bit Velocità memoria 18 Gbps Effettivi 18 Gbps Effettivi 18 Gbps Effettivi Cache 64MB 64MB 48MB TGP Fino a 180W 120W 110W

AMD Radeon RX 7900M debutta sull'Alienware m18 AMD Advantage Edition

La Radeon RX 7900M di AMD è uscita in anteprima esclusiva sul nuovo portatile Alienware m18 AMD Advantage abbinata a un processore AMD Ryzen 9 7945HX.

Non sappiamo con certezza se la GPU sarà mai disponibile su altri dispositivi, ma il laptop Alienware m18 AMD Advantage Edition è già disponibile su Dell.com a un prezzo di partenza pari a 2.799$. Per ora non si può acquistare sul sito Dell italiano ma non escludiamo che arriverà in un secondo momento.

Detto questo speriamo che la GPU AMD non rimanga un'esclusiva del portatile Dell ma si possa trovare anche su altre opzioni di fascia alta.

AMD può contendere il monopolio dei laptop da gioco detenuto da Nvidia?

Il fatto che i portatili gaming stiano diventando la piattaforma informatica di default per molte persone sta incentivando le aziende del settore a investire maggiormente su questo segmento.

Ci rincuora sapere che AMD non ha ancora mollato la presa e sta facendo di tutto per competere con Intel che da sempre detiene il monopoli nell'ambito dei laptop gaming. Ormai è chiaro a tutti, il mercato dei computer portatili è destinato a crescere e i monopoli sui componenti sono terribili per i consumatori, ma soprattutto per lo sviluppo di componenti di fascia alta "aggiornati" che non avrebbero senso di esistere se non ci fosse competizione.

L'hardware di AMD, generalmente venduto a prezzi più bassi, non può che esercitare una pressione al ribasso sui portatili da gioco di fascia alta, costringendo Nvidia ad adeguarsi alla competizione. Ed è una buona notizia per tutti, in particolare per chi si troverà ad acquistare un portatile gaming nei prossimi anni.