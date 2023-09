Recensione Asus ROG Zephyrus M16 (2023)

Asus ROG Zephyrus M16 (2023) è un portatile gaming che si propone come alternativa rispetto ai PC desktop riuscendo solo in parte nel suo intento. Offre prestazioni fenomenali e ha alcune funzioni di gioco esclusive davvero interessanti. Tuttavia, la CPU fatica un po' a sostenere il peso della GPU e soffre particolarmente nei carichi di lavoro più intensi.

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Recensione sintetica

Asus ROG Zephyrus M16 (2023) altro non è che un aggiornamento del modello dello scorso anno e, come il suo predecessore, si propone come alternativa portatile ai PC gaming. È disponibile solo in nero, ma lo chassis sottile ne enfatizza il design leggero che impressiona particolarmente se si considera che al suo interno ospita una GPU Nvidia GeForce RTX 4090.



Lo spettacolare display mini-LED QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) da 16 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 3 ms, supporta HDR e G-Sync. Il sistema audio è sbalorditivo: alimentato da Dolby Atmos, utilizza la tecnologia Smart Amp e dispone di due tweeter da 2W e di un doppio woofer. In questo modo, durante le sessioni di gioco, il portatile trasmette ogni singolo dettaglio del design audio e della musica rendendo l'esperienza più coinvolgente.

Sia la tastiera che il touchpad sono spaziosi, reattivi e dispongono di un sistema completo di illuminazione RGB. La tastiera Chiclet è liscia e facile da digitare, il che risulta particolarmente utile per chi usa la tastiera piuttosto che i controller.

Le prestazioni di gioco sono il fiore all'occhiello di questo portatile, con specifiche, memoria e storage di tutto rispetto anche nella configurazione più bassa. Il modello base ha una RTX 4070, mentre il modello top di gamma monta una potentissima RTX 4090. Testando quest'ultima scheda grafica nell'unità recensita abbiamo scoperto che le sue capacità di boost sono impeccabili grazie al TGP massimo di 150W quando si utilizza Dynamic Boost in modalità manuale.



Un'altra caratteristica degna di nota, che distingue questo refresh dai modelli precedenti e da altri portatili da gioco, è la modalità AniMe Matrix. Questa modalità consente di attivare animazioni e messaggi predefiniti o di crearne di propri e di visualizzarli sullo chassis esterno. Si tratta di una funzione divertente, anche se non utilissima, pensata per esaltare il design altrimenti abbastanza serioso. Si tratta di una specifica opzionale quindi se la ritenete troppo appariscente potete semplicemente scegliere una variante che non la possiede.



Sebbene sia senza dubbio uno dei migliori portatili Asus, questo portatile presenta alcuni svantaggi. In primo luogo, il problema del throttling della CPU si fa sentire parecchio, il che è molto strano visto che monta un processore Intel Core i9-13900H, causando stuttering con qualsiasi attività non direttamente correlata al gioco. Il software, pur possedendo molte funzioni e modalità, è controintuitivo e richiede molto tempo e impegno per la navigazione.

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

Disponibile in Italia a partire da 3.299€

L'Asus ROG Zephyrus M16 (2023) è un portatile da gioco incredibilmente costoso, oltre che potente. Il suo prezzo di partenza è di 3.299€ da sito Asus. Rispetto ad altri portatili gaming con specifiche simili, come il Lenovo Legion Pro 7i, questo portatile è sicuramente un gradino sopra in termini di costo. Tuttavia, se paragonato a un prodotto di fascia alta come l'MSI GT77 Titan (2023 risulta più accessibile pur vantando dei componenti top end e un display eccellente.

In Italia, sempre da sito Asus, si può acquistare anche la variante di fascia più alta che costa 4.099,00€ e offre i migliori componenti che si possono desiderare su un portatile di queste dimensioni (GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU - Intel Core i9-13900H - 32GB DDR5-4800 SO-DIMM - SSD 2TB PCIe® 4.0 NVMe M.2).

Non è sicuramente un portatile gaming adatto a tutti ma se avete un buon budget e cercate un laptop gaming compatto e potentissimo ci sono pochi modelli in grado di offrire prestazioni di gioco simili.

Prezzo: 4 / 5

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Specifiche

(Image credit: Future)

Le specifiche dell'unità che abbiamo recensito sono le seguenti: CPU Intel Core i9-13900H, GPU Nvidia GeForce RTX 4090, 32 GB di RAM DDR5, SSD da 2 TB e modalità AniMe Matrix (disponibile solo per alcuni modelli). Esiste anche una variante con 64GB di RAM DDR5 destinata al mercato Statunitense ma al momento non reperibile in Italia.

Swipe to scroll horizontally Ecco le specifiche dell'Asus ROG Zephyrus M16 Componenti Modello base Unità recensita Prezzo 3.299€ 4.099€ CPU Intel Core i9-13900H Intel Core i9-13900H GPU Nvidia GeForce RTX 4080 Nvidia GeForce RTX 4090 RAM 32GB DDR5 32GB DDR5 Archiviazione 2TB SSD 2TB SSD Porte 1x 3.5mm combo audio jack, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Thunderbolt 4, lettore microSDr, Kensington Lock 1x 3.5mm combo audio jack, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Thunderbolt 4, lettore microSD, Kensington Lock Display 16-pollici QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini-LED, 1,100 nits brightness, HDR, DCI-P3: 100%, Refresh Rate 240Hz, Response Time: 3ms, G-Sync 16-pollici QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini-LED, 1,100 nits brightness, HDR, DCI-P3: 100%, Refresh Rate 240Hz, Response Time: 3ms, G-Sync Connettività Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2 x 2 + Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2 x 2 + Bluetooth 5.2 Webcam 1080p FHD IR 1080p FHD IR Peso 2.10kg 2.30kg Dimensioni 35.5 x 24.6 x 1.99 ~ 2.23 cm 35.5 x 24.6 x 1.99 ~ 2.23 cm

Sebbene ci siano molti modelli tra cui scegliere, ognuno di essi non può essere configurato secondo le proprie esigenze.

Specifiche: 4 / 5

(Image credit: Future)

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Design

Colore semplice, design elegante

La modalità AniMe Matrix ci è piaciuta molto

Il display e il sistema audio sono ottimi

Sebbene il colore dell'Asus ROG Zephyrus M16 (2023) sia un nero piuttosto standard, nel complesso ha un design molto elegante e sottile rispetto alla maggior parte dei desktop replacement, soprattutto se consideriamo che ospita una RTX 4090. Basti pensare che pesa appena 2.10kg, piuttosto poco viste le dimensioni e i componenti che ospita. La scocca da un'idea di solidità, pur non essendo propriamente rugged.

È dotato di un eccellente display e di un sistema audio costruito per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Il display da 16 pollici è un mini-LED QHD+ (2560 x 1600, WQXGA) con una frequenza di aggiornamento di ben 240Hz e un tempo di risposta di 3ms. Supporta anche l'HDR e il G-Sync per una visione ancora più fluida e nitida. Come se non bastasse, le cornici sono abbastanza sottili da offrire un rapporto schermo/corpo superiore al 90%, il che permette di visualizzare al meglio giochi e contenuti multimediali.

La modalità AniMe Matrix è una caratteristica interessante quanto non necessaria. In sostanza il software integrato consente di comporre messaggi o animazioni che vengono poi visualizzati sul retro dello chassis. È un modo divertente per iniziare una conversazione o per farsi notare durante una LAN, ma per il resto non ha alcun impatto sulle prestazioni del portatile. Non tutti i modelli dispongono di questa modalità, quindi se volete risparmiare potete acquistare i modelli privi di AniMe Matrix.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

L'audio è di qualità molto migliore rispetto alla maggior parte degli altri portatili di questo tipo, in quanto è alimentato da Dolby Atmos, utilizza la tecnologia Smart Amp e dispone di due tweeter da 2W e un doppio woofer da 2W. L'audio è cristallino e non perde qualità quando si alza il volume, risultando perfetto per l'ascolto di brani musicali e tracce audio. Il tutto è completato da un microfono di qualità superiore che tiene lontani i rumori di fondo dalle chiamate in conferenza quando la webcam è attivata. Quest'ultima offre una qualità delle immagini elevata che insieme alle altre specifiche del sistema audio rende il portatile perfetto per lo streaming.

La tastiera di tipo "Chiclet" dispone di tasti precisi e reattivi. Tuttavia, l'aspetto negativo è che, poiché gli altoparlanti sono posti ai margini della tastiera non c'è spazio per tastierino numerico. Sia la tastiera che il touchpad sono dotati di illuminazione RGB e dispongono di una buona superficie d'uso.

Il sistema di ventilazione avanzato comprende un sistema a metallo liquido, una camera di vapore, un dissipatore di calore, heatsink e un set ventole. A volte può essere un po' rumoroso e, nonostante tutte le precauzioni, alcune aree del portatile, in particolare la parte inferiore e lo spazio tra la tastiera e lo schermo, sono inclini a scaldarsi. Abbiamo anche notato che la modalità AniMe Matrix grava sulla ventilazione, per cui dopo un po' abbiamo deciso di disattivarla.

La dotazione di porte è buona, con un jack audio combo da 3,5 mm, una HDMI 2.1 FRL, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-C, una Thunderbolt 4, un lettore microSD e un Kensington Lock. Manca un cavo Ethernet, che per un normale portatile non sarebbe un problema, ma per un portatile da gioco dedicato che dovrebbe sostituire un PC ci fa storcere un po' il naso. Questo costringe a fare affidamento solo sulle connessioni wireless, un bel problema per i giochi di combattimento che si basano sulla connessione, ad esempio.

Design: 4 / 5

(Image credit: Future)

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Prestazioni

Prestazioni di gioco eccellenti

La CPU fa fatica nei carichi di lavoro creativi

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Benchmark Ecco come si è comportato l'Asus ROG Zephyrus M16 nella nostra suite di test di benchmark: 3DMark: Night Raid: 64,312; Fire Strike: 32,053; Time Spy: 14,925; Port Royal: 9,843

Cinebench R23 Multi-core: 19,761

GeekBench 5: 1,999 (single-core); 14,823 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 8,148 points

25GB File Copy: 14.35

Handbrake 1.6: 6:52

CrossMark: Overall: 1997; Productivity: 1937; Creativity: 2072; Responsiveness: 1956

Battery Life (TechRadar test dei film): 4 ore, 45 minuti

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 104 fps; (1080p, Low): 270 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 71 fps; (1080p, Low): 72 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra): 34 fps; (1080p, Low): 193 fps

Se c'è qualcosa in cui l'Asus ROG Zephyrus M16 (2023) risulta davvero formidabile è il gaming. Anche il modello base è assolutamente eccezionale e la versione più accessoriata è in grado di affrontare qualsiasi titolo con impostazioni massime e ray-tracing senza alcun problema.

Mediamente i punteggi dei benchmark sono inferiori rispetto ad altri portatili da gioco come il Lenovo Legion Pro 7i o l'MSI GT77 Titan (2023), anche se nel benchmark PCMark 10 il ROG Zephyrus M16 risulta più veloce di quest'ultimo. Se si considera che il rivale Lenovo costa anche meno il prezzo dello Zephyrus M16 potrebbe risultare esoso.

Ma questo non vuol dire che non si stia pagando il giusto. Il fatto che questo portatile pesi molto meno degli altri due, che sia in grado di eseguire tutti i miglioramenti grafici e prestazionali possibili, che possa essere overcloccato per ottenere prestazioni ancora migliori e che riesca comunque a entrare in una borsa per laptop di dimensioni modeste giustifica ampiamente la differenza di prezzo.

Oltre ai benchmark standard, abbiamo eseguito anche alcuni benchmark personalizzati per testare la capacità di gestire il ray-tracing DLSS 3. Cyberpunk 2077 si è comportato egregiamente, con un frame rate costantemente superiore a 100 fps. Anche i benchmark di Dartmoor e Dubai in Hitman 3 sono rimasti rispettivamente sopra i 100 e i 115 fps. Infine, Marvel's Spider-Man Remastered è risultato il vincitore assoluto, con una media tra i 115 e i 150 fps durante il lancio delle ragnatele e oltre i 150 fps durante i combattimenti più intensi.

Tuttavia, se da un lato la GPU ha funzionato splendidamente con tutti i giochi, dall'altro c'è un difetto importante che potrebbe far desistere chi ha bisogno di un portatile molto versatile. Non solo i pochi benchmark basati sulla CPU hanno mostrato risultati deludenti ma abbiamo rilevato uno stuttering evidente quando abbiamo provato a svolgere le normali attività di produttività, come la digitazione di documenti e la navigazione in Internet. Non si tratta di nulla di significativo, sia chiaro, ma visto il prezzo del portatile e la potenza del processore fatichiamo a capire come sia possibile.

Prestazioni: 4.5 / 5

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Batteria

(Image credit: Future)

Batteria mediocre

Si carica velocemente

Abbiamo testato l'Asus ROG Zephyrus M16 (2023) nella suite della batteria di TechRadar nella quale ha raggiunto un massimo di quattro ore e 45 minuti. In genere è un dato piuttosto negativo per un portatile, ma considerando che parliamo di un laptop gaming è nella media. È sicuramente un miglioramento rispetto al Legion 7i Pro, che non riesce a superare le due ore e mezza, e si avvicina al GT77 Titan di circa 15 minuti.

Naturalmente, si tratta di un desktop replacement, quindi in teoria dovrebbe rimanere sempre (o quasi) collegato alla presa di corrente. Se pensate di usarlo stabilmente in mobilità siete fuori strada. Tuttavia, se è necessario trasportarlo in un altro luogo, la sua durata è sufficiente per il trasferimento. Inoltre, si ricarica rapidamente raggiungendo il 50% in circa 30 minuti, quindi almeno non dovrete aspettare a lungo quando è a secco.

Batteria: 3 / 5

Dovreste acquistare Asus ROG Zephyrus M16 (2023)?

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Zephyrus M16 Attributi Note Valutazione Prezzo Si tratta di un portatile da gioco di fascia alta che non tutti possono permettersi, ma viste le prestazioni offre un buon rapporto qualità-prezzo. 4 / 5 Specifiche È dotato di specifiche di prim'ordine sia per quanto riguarda i componenti che il display. 4 / 5 Design Un po' semplice nei colori, ma l'aspetto elegante e la modalità AniMe Matrix compensano ampiamente rendendolo molto bello da vedere e toccare. 4 / 5 Prestazioni Ha ottime prestazioni nei giochi, ma è un po' lento quando si tratta che si basano principalmente sulla CPU. 4.5 / 5 Batteria La batteria è mediocre come quella di molti altri portatili da gioco, ma perlomeno si ricarica velocemente 3 / 5 Media Ottimo per giocare e per la multimedialità, non adatto al lavoro d'ufficio o ai carichi di lavoro creativi. 4 / 5

Compratelo se...

Volete un portatile gaming potentissimo Gestisce agilmente qualsiasi gioco per PC con le impostazioni più alte possibili e con il ray-tracing e il DLSS 3 abilitati.

Volete un portatile gaming facile da trasportare Nonostante si tratti di un portatile gaming di fascia alta, il suo aspetto elegante e lo chassis ben bilanciato lo rendono molto più facile da trasportare rispetto ai modelli della concorrenza.

Volete un display e un sistema audio eccellenti Il display è di altissimo livello, con specifiche incredibili che garantiscono immagini fluide e chiare. Anche l'audio è cristallino e non perde di qualità a volumi elevati.

Non compratelo se...

Avete un budget limitato Sebbene si tratti di un computer portatile di alta qualità in grado di fare tutto, ha anche un prezzo elevato. Se cercate qualcosa a buon mercato guardate altrove.

Avete bisogno di un'elevata autonomia La batteria è pessima, soprattutto se si gioca o si guardano film in streaming. Si ricarica velocemente, ma è meglio tenerlo sempre vicino a una prese di corrente.

Asus ROG Zephyrus M16 (2023): Considerate anche

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Zephyrus M16 (2023) Lenovo Legion Pro 7i MSI GT77 Titan (2023) Prezzo: $3,499.99 / £3,299.99 / around AU$5,218 $4,499.99 / £4,799 including VAT / around AU$6,700 $4,699.99 (about £3,905 / AU$6,820) CPU Intel Core i9-13900H Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13980HX GPU Nvidia GeForce RTX 4090 Nvidia GeForce RTX 4090 Nvidia RTX 4090 RAM 32GB DDR5 32GB DDR5 64GB DDR5 Display 16-pollici QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini-LED, 1,100 nits brightness, HDR, DCI-P3: 100%, Refresh Rate 240Hz 16-pollici WQXGA (2560x1600) IPS 500nits, 100% sRGB, 240Hz 17.3-pollici IPS, 4K 144Hz Mini LED, HDR 1000, 100% DCI-P3 Archiviazione 2TB SSD 1TB SSD 2TB SSD Porte 1x 3.5mm combo audio jack, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Thunderbolt 4, microSD reader, Kensington Lock 4 x USB-A 3.2 ports, 1 x USB-C port, 1 x Thunderbolt 4 port, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ45 ethernet, 1 x power input, 1 x electronic e-shutter switch, 1 x 3.5mm audio jack 3 x USB 3.2 Gen 2, 2 x Thunderbolt 4 w/ DP, 1 x HDMI 2.1, 1 x Mini DisplayPort 1.4, 1 x 3.5mm combo jack Connettività Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2 x 2 + Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E Webcam 1080p FHD IR 1080p 720p IR webcam Peso 2.30kg 2.8 kg 3.3 kg Dimensioni 35.5 x 24.6 x 1.99 ~ 2.23 cm 36.3 x 26.35 x 2.59 cm ‎33 x 39,7 x 2,3 cm

Se l'Asus ROG Zephyrus M16 (2023) vi ha fatto pensare ad altre opzioni, ecco altri due portatili da considerare...

Lenovo Legion Pro 7i

Il Lenovo Legion Pro 7i non ha una GPU potente come quella dell'MSI GT77 Titan e il suo display 16:10 a 1600p non è altrettanto splendido del pannello mini-LED 4K del Titan, ma è significativamente più economico e ha prestazioni di gioco vicine a quelle del GT77 Titan.