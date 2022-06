I Am Groot, svelata la data di uscita su Disney+ della serie animata Marvel

I Am Groot esce su Disney Plus il 10 agosto. La nuova serie animata originale Marvel sarà composta da cortometraggi e il protagonista è il dolce Baby Groot, la cui voce è di nuovo quella di Vin Diesel. James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia, sarà uno dei produttori esecutivi.

Marvel Studios ha twittato il primo poster ufficiale, ma Marvel e Disney non hanno rivelato molti altri dettagli sulla nuova serie TV Disney Plus. Al momento non si sa se oltre a Groot e al suo vocabolario limitato ci saranno altri membri del team, anche se si vocifera che Drax sarà presente.

Per la realizzazione di I Am Groot è stato utilizzato un tipo di animazione fotorealistica che si discosta da quanto visto precedentemente con gli altri progetti Marvel.

I fan avranno successivamente la possibilità di rivedere Groot nello speciale natalizio live-action sui Guardiani della Galassia, in arrivo a fine 2022 su Disney Plus.

Per Marvel si prospetta un'estate intensa: l'8 giugno arriverà su Disney Plus Ms Marvel, mentre il 6 luglio al cinema vedremo Thor: Love and Thunder. Dopo I Am Groot, invece, sulla piattaforma streaming Disney uscirà She Hulk. L'arrivo di Guardiani della Galassia Vol. 3 invece è previsto per il 2023.