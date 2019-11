Huawei Watch GT 2 verrà presentato insieme alla serie Mate 30

La data di uscita del Huawei Watch GT 2 si avvicina. Huawei infatti ha confermato che presenterà il nuovo smartwatch il 19 settembre insieme alla serie Mate 30.

Non si tratta solo di voci di corridoio, ma la notizia è stata confermata proprio da Huawei. L'azienda ha postato un video su Weibo (un social network cinese) che conferma il 19 settembre come data di uscita del nuovo smartwatch, che verrà presentato a Monaco insieme alla serie Mate 30.

Il video non svela troppi dettagli sul nuovo smartwatch, di cui viene solo genericamente mostrato il profilo. Non si riesce a ricavarne troppe informazioni, ma il video conferma che lo smartwatch monterà il processore Kirin A1.

Per quanto riguarda il design, non sembra che il Watch GT 2 sia particolarmente rivoluzionario: ha un aspetto molto simile al modello originale, sia per quanto riguarda il quadrante che la cornice metallica.

Il vero potenziamento lo avrà in termini di prestazioni, e scopriremo di cosa si tratta con esattezza il 19 settembre.

TechRadar seguirà l'evento in diretta da Monaco, quindi continuate a tenere monitorato il nostro sito per le ultime novità e le recensioni.