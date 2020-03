Huawei vorrebbe installare un display attorno alla fotocamera degli smartphone

Verso la metà dello scorso anno, Huawei ha presentato in Cina un nuovo brevetto di fotocamera, che è stato approvato pochi giorni fa dalla Global Design Database dell'OMPI (World Intellectual Property Office).

Come riporta il sito Androidauthority , il brevetto consiste nello sfruttare lo spazio attorno ai sensori delle fotocamere posteriori, allo scopo di implementare una piccola interfaccia utente aggiuntiva.

Come potete vedere dalla foto, attorno alle fotocamere posteriori dello smartphone vi è un anello, che potrebbe essere usato come interfaccia grafica ed essere utile per diverse funzioni, come controllare il volume e lo zoom della fotocamera, oltre che rispondere alle chiamate e controllare allarmi e orologi.

Tuttavia, questo brevetto potrebbe avere degli aspetti negativi. Come saprete, tendiamo tutti a poggiare lo smartphone rivolto con lo schermo principale verso l’alto, quindi questo potrebbe graffiare molto più velocemente l’ipotetico piccolo display posteriore, oltre che rendere in generale lo smartphone più delicato.

Non è chiaro quando e, soprattutto, se l’azienda possa implementare questa caratteristica sui prossimi smartphone. Ricordiamo che buona parte dei brevetti presentati non vengono poi messi in pratica in applicazioni commerciali.