Huawei Band 4 ufficiale

Se siete alla ricerca del migliore fitness tracker o siete interessati ai migliori fitness tracker economici, da oggi avete una scelta in più. Huawei ha infatti annunciato ufficialmente la Huawei Band 4, cioè l'erede della Huawei Band 3 Pro.

Il nuovo prodotto è davvero molto simile alla Honor Band 5, anch'essa presentata di recente. In effetti è quasi lo stesso prodotto con un marchio diverso.

Se ci sono differenze importanti, non si notano a prima vista. Pare che sia diverso il cinturino, e che siano diversi i colori disponibili.

Sta arrivando il Black Friday, non perdetevi gli sconti

Questi sono i migliori Fitbit che possiate scegliere

Al momento la Huawei Band 4 non è disponibile in Europa, ma senza dubbio lo sarà presto. Il prezzo dovrebbe essere grossomodo lo stesso della Honor Band 5, che si trova a partire da 30 euro circa.

Honor Band 5 o Huawei Band 4?

A parte le somiglianze con la Honor Band 5, la nuova Huawei Band 4 offre davvero molte funzioni e costa molto poco. Abbastanza da rappresentare un concorrente a prodotti come la Xiaomi Mi Band 4.

La Huawei Band 4 traccia passi, distanza, calorie bruciate, sonno, ritmo cardiaco e diversi tipi di attività fisica. Mostra anche alcune notifiche essenziali dallo smartphone.

Secondo Huawei l'autonomia arriva a sei giorni, ma ovviamente non possiamo confermare né smentire finché non la potremo provare. Lo schermo da 0,96" ha risoluzione pari a 80x160 pixel, e ci sono diversi quadranti per personalizzarla.

Abbiamo descritto la Honor Band 5 come "un fitness tracker di fascia bassa dignitoso, con abbastanza funzioni e versatilità da soddisfare chiunque stia cercando un indossabile basilare". Sembra che per la Huawei Band 4 possa valere la stessa considerazione.

Via GSMArena