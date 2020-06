HP aggiorna la sua lista di prodotti dedicati al gaming

HP ha presentato diversi nuovi prodotti dedicati ai gamers, tra cui i notebook Omen 15, Pavilion Gaming 16, il monitor curvo X24c, gli altoparlanti X1000, le nuove cuffie X1000 wireless, i mouse gaming Vector e infine gli auricolari Dryad.

I prodotti più interessanti sono sicuramente i due notebook, Omen 15 e Pavilion Gaming 16. Entrambi i portatili condividono le stesse caratteristiche e differiscono principalmente per le dimensioni dello schermo. Tuttavia, il modello da 16 pollici è disponibile solo con CPU Intel, a differenza della versione da 15 pollici che consente di scegliere anche soluzioni AMD.

Le configurazioni proposte da HP per il modello Omen 15 consentono di scegliere tra verie CPU che vanno dagli i5 10300H ai Ryzen 4800H, passando per gli i7 10750H; per la grafica invece si affidano a una GPU Nvidia GeForce 1660Ti. La variante da 16 pollici è disponibile anche con schede video Nvidia RTX 2060 e 2070 Super .

Entrambi i modelli possono equipaggiare un massimo di 32 GB di RAM DDR4, mentre lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 1 TB di SSD PCIe o due SSD PCIe in RAID 0.

Il display è disponibile sia versione FullHD che con risoluzione 4K. Il primo ha una frequenza di risposta di ben 300 Hz, mentre il secondo si ferma a 120 Hz. Entrambi i notebook dispongono una tastiera retroilluminata e vantano altoparlanti integrati prodotti dalla nota azienda Bang & Olufsen.

X24c è un monitor gaming curvo da 23,3 pollici con risoluzione FullHD, frequenza di risposta da 144 Hz e supporto per la tecnologia Freesync Premium. Il raggio di curvatura è di 1500R, il che significa che dovrebbe offrire una migliore immersione, soprattutto se usato in configurazione con più monitor.

X1000 invece è un set di altoparlanti 2.1 capace di erogare una potenza di 22 watt RMS. Il sistema audio è dotato di luci RGB e può essere collegato ai dispositivi tramite USB o jack da 3,5mm.

X1000 wireless sono le nuove cuffie HP dotate di due driver da 500 mm e suono virtuale 7.1. Nel pacchetto viene fornito un cavo di ricarica USB, mentre il ricevitore può essere comodamente posizionato all'interno di uno dei padiglioni in modo da non perderlo durante gli spostamenti.

Vector e Vector Essential sono due mouse che si differenziano soprattutto per il sensore che utilizzano. Il sensore Radar 3 di Vector raggiunge 16.000 dpi, mentre quello di Vector Essential arriva ad un massimo di 7200 dpi. Entrambi i modelli implementano 6 tasti programmabili e l'illuminazione RGB.

Infine, gli auricolari Dryad di HP usano la tecnologia dual driver per offrire un suono bilanciato di alta qualità. Questi sono già disponibili in Europa sul sito ufficiale HP al prezzo di 49,99 euro, a differenza degli altri prodotti di cui al momento non si conosce il prezzo esatto per il nostro Paese. Tuttavia, i nuovi prodotti presentati da HP saranno disponibili entro l’estate.