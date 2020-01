Half Life: Alyx sta per uscire, programma rispettato

Se giocate spesso con il PC, sarete a conoscenza di un piccolo fenomeno noto come "Valve Time", il misterioso salto temporale simile a un buco nero che sembra verificarsi intorno alle date di rilascio dei grandi titoli di quest'azienda di giochi per PC.

In parole povere: Valve è nota per i lunghi ritardi che riguardano i suoi giochi.

Tuttavia, il tanto atteso Half-Life: Alyx, un nuovo gioco di realtà virtuale ambientato nel tanto acclamato universo di Half-Life, è sorprendentemente già completato e sulla buona strada per la sua data di uscita iniziale.

Fiduciosi

Valve ha collocato il rilascio di Half-Life: Alyx in una data di marzo 2020 e in una sessione di Reddit "Ask Me Anything" gli sviluppatori di Valve hanno dichiarato che il tutto procede sulla buona strada.

"Ad eccezione di alcune modifiche alla scena finale ", ha spiegato il team di Valve, "il gioco è stato completato. Molti di noi a Valve, così come i playtester, hanno giocato tutto il gioco più volte".

Dichiarando di lasciare che il 'Valve Time' si esaurisca prima dell'annuncio del gioco, il team è fiducioso di riuscire a rispettare i tempi previsti.

Per quanto riguarda le nuove informazioni sul gioco, il team non ha rilasciato molti dati, sebbene abbia riferito che tutte le armi sarebbero utilizzabili con una sola mano, e che il gioco sarebbe influenzato molto da Half-Life 1 e Half-Life 2.

Il team ha anche promesso che nuovi trailer di gioco arriveranno prima del rilascio di marzo, e scaveranno più in profondità intorno agli "elementi specifici della VR" ossia i metodi di movimento e di controllo.

Nel frattempo, tutti i giochi della serie di Half-Life esistenti possono essere scaricati gratuitamente dal servizio Steam di Valve. Sapete cosa fare.