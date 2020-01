Valve regala i giochi Half-Life

Valve ha scioccato tutti a novembre, annunciando il rilascio di un nuovo Half-Life pensato per la realtà virtuale (VR). Ieri ha annunciato di voler celebrare l'imminente Half-Life: Alyx inserendo gli altri capitoli della serie di lunga durata free-to-play su Steam.

È passato un po di tempo da quando Valve ha rilasciato l’ultimo Half-Life (o aggiornato una delle sue serie non competitive). Il primo gioco ha debuttato nel 1998, poi Half-Life 2 è stato rilasciato nel 2004, seguito da Half-Life 2: Episode One e Half-Life 2: Episode Two nel 2006 e 2007, rispettivamente. Da quel momento in poi, il nulla.

Valve ha finalmente rotto il silenzio a novembre con Half-Life: Alyx e prevede di rendere il gioco gratuito per le persone che possiedono un visore VR Valve Index. Tutti gli altri possono acquistare il gioco tramite Steam a marzo.

I titoli Half-Life precedenti erano immensamente popolari al momento del rilascio e la stessa Valve li scontava durante le vendite di Steam. Ma Valve, rendendo tutti i giochi di Half-Life gratuiti, può ancora aiutare a suscitare l'entusiasmo per Half-Life: Alyx.

Non aspettate troppo a lungo per aggiungere i giochi alla vostra libreria Steam. Valve ha dichiarato che la serie di Half-Life sarà giocabile gratuitamente solo fino a quando Half-Life: Alyx debutterà a marzo.