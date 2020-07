Gorilla Glass Victus: il vetro due volte più resistente ai graffi e cadute fino a 2 metri

Corning oggi ha svelato Gorilla Glass Victus, una nuova versione di Gorilla Glass che promette di rendere il display degli smartphone più robusto che mai, meno propenso a graffiarsi e più resistente a urti e cadute.

Il Gorilla Glass di nuova generazione dovrebbe essere due volte più resistente ai graffi rispetto a Gorilla Glass 6. Questa è un'ottima notizia, considerando che ultimamente non abbiamo visto innovazioni degne di nota sui nuovi dispositivi dal punto di vista dei graffi.

Corning afferma che gli smartphone protetti da Gorilla Glass Victus potranno restistere illesi a cadute da altezze fino a circa 1,8 metri.

Non sappiamo ancora quando Gorilla Glass Victus arriverà sul mercato, ma il fatto che sia ufficialmente in fase di sviluppo è comunque un'ottima notizia. Le coperture in vetro per i display Corning ha da sempre rifornito Apple, ma non solo: i suoi prodotti si possono trovare su più di otto miliardi di dispositivi di 45 marchi famosi.

Fortunatamente Corning ha affermato che i costi rimarranno gli stessi, il che significa che aziende produttrici di smartphone come Apple e Google non rincareranno il prezzo dei loro prodotti per l'utente finale se sceglieranno le coperture Corning di nuova generazione.

Se siete interessati a saperne di più sulla tecnologia, qua sotto potete vedere un video di Corning: