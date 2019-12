Google Stadia introduce un sistema di achievement

Google Stadia, nonostante sia disponibile da appena un mese, sta espandendo le funzioni supportate. Sulla scia del tanto atteso Ghost Recon: Breakpoint, è stato confermato un nuovo sistema di achievement.

Per ora, gli achievement e le notifiche correlate sono supportati dal browser Chrome e da Chromecast, ma Google ha recentemente dichiarato, in occasione di un Community Update, l’intenzione di estendere la funzionalità alle app mobile nel 2020.

Gli utenti riceveranno delle notifiche quando completeranno degli obiettivi nei giochi che supportano la funzione (al momento le notifiche non possono essere disabilitate, non il massimo per chi registra video di gameplay) e potranno visualizzare l’elenco dei propri trofei e di quelli altrui sul web.

🔔 Our achievement system is here and you will now receive notifications when playing on desktop, laptop, and TV. You can view your full achievement list on web, including all the ones you've earned since you began playing Stadia. pic.twitter.com/VX7cGg9K9kDecember 20, 2019