Google Stadia, in arrivo sulla piattaforma altre esclusive PS5 e Xbox Series X

Google ha da poco annunciato una serie di nuovi giochi in arrivo su Google Stadia, tra cui alcune esclusive per PS5 e Xbox Series X.

Durante la livestream Stadia Connect del 14 luglio, Google ha svelato 16 nuovi giochi (tra cui 5 esclusive) in arrivo su Stadia. Le novità più interessanti comprendono Hitman 3, NBA 2K21 e Outriders, tutti precedentemente confermati tra i giochi per PS5 e Xbox Series X.

Inoltre è stato detto che Sekiro: Shadows Die Twice arriverà sul servizio nell'autunno 2020, quindi in un momento per ora non precisato tra settembre e novembre.

Un inizio difficile

(Image credit: Google)

Google Stadia ha avuto un esordio difficile a novembre 2019, causato da una scelta limitata di giochi disponibili e alcune incomprensioni riguardo l'offerta del servizio Stadia Pro. In ogni caso, dopo aver testato la piattaforma, noi riteniamo che le performance di Google Stadia siano valide: con qualche miglioramento, e se usato nella maniera corretta, potrebbe diventare il servizio definitivo per lo streaming di videogiochi.

Per ora Google Stadia non ha ancora svelato tutto il suo potenziale. Il servizio comunque è ancora giovane, e Google negli ultimi tempi non ci ha deluso con l'annuncio di molti nuovi giochi in arrivo su Stadia, tra cui Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion.

Resta da vedere come performeranno questi titoli AAA su Google Stadia, e se questo servizio sarà in grado di competere con le console di nuova generazione che debutteranno tra pochi mesi.