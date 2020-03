Google Stadia: in arrivo il 4K su PC per alcuni utenti

Secondo il sito 9to5Google e diversi utenti di Reddit, Google sta iniziando a implementare lo streaming in 4K di Google Stadia anche su PC. Fino ad ora, infatti, questa risoluzione poteva essere raggiuntasolo con un Chromecast Ultra collegato a un televisore.

Google quindi manterrà la promessa fatta durante l’annuncio di Stadia, ovvero poter giocare in streaming in 4K. A tal proposito, secondo 9to5Google, sembra che la connessione necessaria per poter giocare a questa risoluzione sia inferiore rispetto a quella dichiarata da Google (35Mbp/s).

Secondo le indiscrezioni, sembra sia possibile giocare in 4K anche se la vostra velocità di connessione non è infatti eccellente, ma chiaramente non deve essere troppo bassa. Quando riceverete l’abilitazione allo streaming in 4K, dovreste notare un notevole aumento della qualità.

Tuttavia, tale risoluzione non è supportata su diversi giochi famosi come Red Dead Redemption 2 e Destiny 2 e dopo il lancio i giocatori hanno dovuto scoprire uno ad uno quali titoli supportano il 4K. Vale la pena aggiungere, inoltre, che questa risoluzione via streaming non raggiunge gli stessi livelli di quella nativ su PC.

Dopo il lancio Google ha introdotto una serie di funzionalità come la possibilità di realizzare screenshot e brevi filmati ma mancano ancora diverse funzioni chiave, come il supporto alla connessione wireless per lo Stadia controller su PC e un supporto ampliato per il Google Assistant.

Fonte: engadget