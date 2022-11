Google Pixel 8, ecco le prime specifiche: la potenza sarà una priorità

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro non usciranno prima di ottobre 2023, ma sono già iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sugli smartphone.

WinFuture (Si apre in una nuova scheda) (via Phone Arena (Si apre in una nuova scheda)) ha individuato alcuni codici sorgente che menzionano i nomi in codice dei due smartphone Android, ovvero "Shiba" e "Husky".

Si è pensato che questi nomi fossero collegati ai nuovi Pixel 8 perchè il codice parla di dispositivi su cui gira Android 14 e dotati di un chipset chiamato "Zuma" con lo stesso modem del Tensor G2 usato nel Google Pixel 7.

Ci sono anche alcune specifiche nel display, in particolare Shiba avrebbe una risoluzione di 1080 x 2268 e Husky di 1344 x 2822 pixel.

Il Tensor G2 usato nella serie Pixel 7 (Image credit: Google)

Quest'ultimo, con una risoluzione maggiore, probabilmente altri non è che il Pixel 8 Pro. I valori sono leggermente inferiori rispetto alla serie Pixel 7.

Infine, c'è un ultima specifica: a quanto pare, ci saranno 12GB di RAM in entrambi i dispositivi. Probabilmente sarà possibile scegliere anche altre configurazioni.

Vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in quanto è ancora troppo presto per avere alcuna certezza sui futuri smartphone della serie Pixel 8.