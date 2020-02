Google Pixel 5 XL: una immagine circola in rete ma non convince

Prevediamo che la serie Google Pixel 5 non uscirà prima di ottobre. Anche se mancano circa 8 mesi alla probabile data di uscita, è già trapelata un'immagine molto nitida del possibile design che avrà il Pixel 5 XL.

L'immagine, che sembra si riferisca a uno dei tre prototipi del Pixel 5, è stata condivisa da Jon Prosser sul suo canale YouTube Front Page Tech . Anche supponendo che sia autentica, c'è una probabilità molto alta che non sarà questo il vero design del dispositivo, e noi ci speriamo davvero.

Quello che ci fa storcere il naso è il comparto fotografico posteriore del dispositivo. Secondo il nostro punto di vista, è esageratamente grande e ricorda spiacevolmente una faccia stilizzata dall’espressione sorpresa.

NO FREAKIN' WAY @madebygoogle!!! 😂https://t.co/eT3VlWC4Hf#Google #Pixel5 #Pixel5XL by @frontpagetech @jon_prosser pic.twitter.com/eRSGIyijxeFebruary 14, 2020

La scocca ha un aspetto semplice e lateralmente è presente un pulsante di accensione a contrasto, come sul Google Pixel 4 . Il design del Pixel 5 non sembrerebbe quindi particolarmente innovativo. La parte posteriore del dispositivo viene descritta come una "scocca opaca in vetro dalla texture morbida", in maniera simile ai modelli precedenti .

Si vedono tre fotocamere posteriori, e sembra che in basso ci sia un grandangolo, obiettivo che mancava ai modelli precedenti. Supponiamo che gli altri due obiettivi siano una lente principale e un teleobiettivo.

La parte frontale del telefono invece non viene mostrata. Sembra che Google non l'abbia ancora definita con precisione, ma si dice che sarà simile alla serie Pixel 4, solo con una cornice leggermente più sottile nella parte superiore.

Per quanto riguarda gli altri due prototipi, sembrano avvicinarsi di più alla serie Google Pixel 4, con un comparto fotografico di forma quadrata dall’aspetto più convenzionale.

Come sempre vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con le pinze, anche se Prosser afferma che la sua fonte è "estremamente affidabile" e che è sicuro al 99,9% che l'immagine mostrata sia di un prototipo del Pixel 5 XL.

A quanto pare Google deciderà il design definitivo nei prossimi due mesi. Se siete interessati a questo prodotto potrebbe valere la pena rendere pubbliche le vostre opinioni riguardo il design, perché Google potrebbe essere in ascolto per capire come soddisfare al meglio i potenziali utenti.