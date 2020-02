Google Pixel 4a potrebbe non avere il 5G

Una delle voci più strane che abbiamo sentito su Google Pixel 4a faceva riferimento a uno smartphone 5G , un po’ anomalo considerato che dovrebbe trattarsi dell’alternativa economica di uno smartphone che in partenza non supporta il 5G. Nuove indiscrezioni sembrano aver confermato che il 5G sia soltanto un sogno per il Pixel 4a.

Queste informazioni provengono da XDA Developers, che presumibilmente ha ricevuto informazioni che collegano il Google Pixel 4a al chipset Snapdragon 730 (che non dispone della connettività 5G).

Queste informazioni andrebbero prese con le pinze, soprattutto perché non è molto chiaro da dove provengano, ma anche perché lo stesso XDA Developers aveva ipotizzato precedentemente che il Pixel 4a avrebbe supportato 5G. Detto questo, l'idea di un Pixel 4a 5G ci è sempre sembrata piuttosto discutibile, quindi questa nuova informazione sembra sicuramente più affidabile.

Sappiamo già che probabilmente sono in arrivo più smartphone appartenenti alla serie Google Pixel 4a, poiché il codice sorgente di Android ha fornito tre nomi in codice per gli smartphone in ​​arrivo. Si pensava che il Pixel 4a standard fosse conosciuto solamente con il nome in codice "sunfish", ma ci sono anche "redfish" e "bramble".

Questa indiscrezione sembra confermare che il Google Pixel 4a non sarà uno smartphone 5G, ma non possiamo escludere la possibilità che un Pixel 4a XL disponga di tale tecnologia, poiché il corpo più grande potrebbe fornire spazio per un modem 5G.

Tuttavia, sarebbe strano per Google introdurre il suo primo smartphone 5G all’interno della fascia più economica e non tra i suoi prodotti di fascia alta, quindi questa notizia non è molto sorprendente. Potremmo dover aspettare il Google Pixel 5 alla fine del 2020 prima di vedere la prima connettività 5G su uno smartphone Google.