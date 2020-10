Google Pixel 4a compare in una lista di dispositivi 5G

Pixel 4 (in foto) non supporta il 5G, ma Pixel 4a potrebbe...

Da tempo si parla di una possibile versione 5G di Google Pixel 4a, e ora un provider di reti mobili sembra aver incluso lo smartphone nella lista dei dispositivi che supportano la tecnologia.

Si tratta di Boom! Mobile, un piccolo operatore di rete mobile virtuale (MVNO) che opera negli USA. Il gestore ha pubblicato un elenco dei dispositivi 5G supportati (come riportato da XDA Developers), tra cui compare un articolo che risponde al nome di ‘Google G025E’.

Google Pixel 4a non viene menzionato nominalmente, ma il suddetto numero di serie non è riconducibile a nessun altro modello rilasciato finora, (anche se in precedenza è stato utilizzato in riferimento a Pixel 4a) quindi c’è una buona probabilità che si tratti proprio di lui.

Ancora nessuna certezza

Va sottolineato che, anche se non ci sarebbe nulla di insolito nel caso in cui un operatore di rete mobile avesse informazioni su Google Pixel 4a prima del lancio ufficiale, non possiamo avere certezze a riguardo finché senza una conferma del produttore

Ci sono anche dubbi sul fatto che tutti i modelli di Google Pixel 4a supportino la rete veloce ed è possibile che l’azienda abbia pensato a proporre una versione 5G del dispositivo da offrire come alternativa per i paesi che adoperano questa tecnologia.

In ogni caso, a breve potremo darvi informazioni certe dato che Google Pixel 4a dovrebbe uscire nella prima settimana di agosto..

Il nuovo smartphone Google si troverà da subito a dover competere con OnePlus Nord, uno telefono dal prezzo contenuto equipaggiato con quattro fotocamere e predisposto per il 5G che verrà presentato oggi.

Fonte: Phone Arena