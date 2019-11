Google Pixel 4 XL, prezzo spaventoso secondo un leak

Il Google Pixel 4 XL sarà senza dubbio un telefono molto costoso, così come lo era il Pixel 3 XL al momento del lancio (e anche adesso se è per quello). Secondo le informazioni trapelate da un negozio, però, il prezzo potrebbe essere anche più alto del previsto.

Il negozio irlandese Elara ha infatti messo il Pixel 4 XL a €1.015,98 e €1.132,98, rispettivamente per il modello da 64GB e 128GB.

Se i prezzi sono quelli corretti, si tratta di cifre leggermente più alte a quelle in cui era proposto il Pixel 3 XL al momento della presentazione. E sarebbe anche la prima volta che un Pixel supera i mille euro.

Il Google Pixel 4 "normale" invece è indicato a €825,33 e €947,10, sempre per il 64 e il 128GB.

Anche in questo caso parliamo di prezzi più alti rispetto a quelli del Google Pixel 3 .

Non è però il caso di prendere queste informazioni come oro colato. Il negozio forse ha solo voluto fissare un segnaposto per il prossimo smartphone Google, facendo un'ipotesi sul possibile prezzo. E se le cose stanno così, non è detto che l'ipotesi sia corretta. Speriamo che il Google Pixel 4 XL costi un po' meno.

Nuovi prezzi e nuovi colori

Oltre ai prezzi e alla dimensione della memoria, sono stati confermati anche i nuovi colori, che dovrebbero essere nero, bianco e il nuovo arancione, chiamato simpaticamente Oh So Orange. Le fonti 9to5Google li hanno ulteriormente confermati, rendendoli praticamente una certezza.

Il sito poi parla anche di custodie blu, nere e arancioni. E si parla poi del nuovo Google Nest Mini , nei colori Rock Candy e Anthracite, a 59,94 euro.

Molto poco credibile, infine, la data di disponibilità indicata al 4 ottobre. Decisamente poco probabile, visto che l'evento di presentazione è previsto per il 15 ottobre.

Via 9to5Google e PocketLint