Google Pixel 4 XL e Nest Mini, ecco i prezzi

Manca pochissimo alla presentazione di Google Pixel 4 che avverrà martedì e abbiamo appena ricevuto quella che potrebbe essere l'ultima indiscrezione su questo nuovo smartphone.

Secondo un dipendente anonimo della catena Best Buy, la versione SIM-free il Pixel 4 XL con 64GB di spazio di archiviazione costerà 999$, come riportato da 9to5Google.

Si tratta di 100$ in più rispetto al prezzo di lancio della versione da 64GB del Pixel 3 XL negli Stati Uniti, quindi possiamo aspettarci le stesse cifre, ma in euro, sul territorio italiano.

Google Pixel 4, svelate le specifiche, il render e tanto altro

Per quanto riguarda il prezzo della versione standard di Pixel 4, ci aspettiamo una cifra leggermente inferiore, circa 900$, quindi attorno ai 900 euro in italia, per il modello da 64GB. Questi modelli hanno tutta l'impressione di essere abbastanza costosi.

La stessa forte proveniente dalla catena di negozi Best Buy ha anche svelato i prezzi degli altoparlanti Smart Nest Mini: si partirà da $49.99, lo stesso prezzo di Google Home Mini quando è stato lanciato.

Potrete prendervi una versione aggiornata di questi altoparlanti Smart disponibili in 4 colori, tra cui blu e rosso.

Stanno anche girando molte voci secondo le quali il 15 ottobre Google presenterà anche il nuovo Pixelbook Go.

Ovviamente vi riporteremo tutte le notizie in merito a quello che annuncerà Google martedì 15 ottobre, ma preparatevi al fatto che il nuovo Pixel 4 costerà un po' di più rispetto a Pixel 3.