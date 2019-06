Google Pixel 4, le pellicole protettive suggeriscono il possibile design

Mancano ancora mesi alla probabile data di uscita del Google Pixel 4, ma è già possibile Prenotare le pellicole protettive che lasciano intravedere i dettagli di quello che sarà il possibile design dello smartphone

Le pellicole protettive sono venduti da Skinomi e sono sagomate in modo da lasciare spazio per una doppia fotocamera frontale inserita in un foro nello schermo, nell'angolo in alto a destra. Ci sono anche gli spazi per gli altoparlanti sopra e sotto il display.

Si può vedere anche un'immagine del Google Pixel 4, che mostra un design quasi completamente all-screen, senza bordo superiore e con solo una cornice sottile sotto al display.

Questo potrebbe essere un primo sguardo al design del Pixel 4. Immagine: Skinomi (Image: © Skinomi)

A grandi linee tutto è in coerente con le notizie trapelate in precedenza, sebbene riguardassero il Pixel 4 XL e non il modello standard Pixel 4. L'immagine però mostra anche un pulsante di accensione sul lato destro, e questo va contro quanto si diceva poco tempo fa sul fatto che il Google Pixel 4 non avrebbe avuto tasti fisici.

Siamo sempre stati scettici riguardo questa indiscrezione, e troviamo che probabilmente questo sarà il design del dispositivo: non è inusuale che i produttori di accessori sappiano i dettagli del design dei dispositivi prima dell'uscita ufficiale.

Detto questo, manca ancora parecchio tempo all'uscita del dispositivo e tutto quello che potete fare è una prenotazione. Le pellicole protettive non verranno spedite prima del 20 novembre, circa un mese dopo quella che ci aspettiamo sarà la data di uscita del Pixel 4.

È anche possibile che si tratti semplicemente di un'immagine predefinita e che Skinomi non abbia ancora prodotto le pellicole protettive del Pixel 4.

In ogni caso, si tratta di una notizia da prendere con le pinze, e ci aspettiamo di saperne di più sul Google Pixel 4 man mano che ci avviciniamo alla data di uscita, quindi presto dovremmo riuscire a farci un'idea più precisa sul design dello smartphone.

Il Pixel 4 sarà sicuramente uno dei primi smartphone compatibile con l'aggiornamento Android Q

Via Phone Arena