Google Pixel 4 e Pixel 4XL vanno fuori produzione

Il Google Pixel 4 e il Google Pixel 4 XL non sono più in produzione. La notizia arriva solo pochi giorni l'introduzione del Pixel 4a, la versione economica dello smartphone Google, e anticipa in qualche modo l'arrivo del Pixel 5 del Pixel 4a 5G.

Negli USA gli smartphone non sono più disponibili per l'acquisto, almeno tramite lo store ufficiale, e con ogni probabiltà lo stesso accadrà presto anche in Italia ... o non tanto presto.

Migliori offerte Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL di oggi Google Pixel 3 XL 16 cm... Amazon 560 € Vedi Google Pixel 4 14,5 cm (5.7")... Amazon 632,58 € Vedi Low Stock Google Pixel 4 14,5 cm (5.7")... Onlinestore 632,90 € Vedi Google Pixel 2 XL 6" SIM... Amazon Prime 712,95 € Vedi Mostra altre offerte

Stando a un portavoce di Google, infatti, l'azienda ha terminato gli stock disponibili nei magazzini. E dato che anche la produzione si è fermata, ciò significa che se volete un Pixel 4 o un Pixel 4 XL sarà meglio farlo al più presto, perché potrebbero presto sparire del tutto. L'acquisto non sarebbe certo avventato: i Pixel 4 restano smartphone eccellenti, e gli aggiornamenti sono garantiti per almeno tre anni.

La novità rispetto al passato è che il Pixel 5 non è ancora uscito (dovrebbe arrivare a ottobre). In passato Google ha "abbandonato" il modello precedente dopo l'uscita di quello nuovo. Da questo punto di vista, qualcosa è cambiato.

Difficile dire se si tratti di un successo imprevisto o (più probabilmente) del fatto che Google non ha prodotto molti dispositivi, e di conseguenza non ci è voluto molto affinché andassero esauriti.