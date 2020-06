Google Pixel 3a in offerta a soli 200€ su AliExpress

Google Pixel 3a | 200 euro su AliExpress Questo smartphone è adatto per coloro che desiderano avere il sistema operativo Android stock e gli ultimi aggiornamenti software di Google. Pixel 3a vanta ottime specifiche e funzioni utili ereditate da Pixel 3 e con questa offerta potete acquistarlo a un ottimo prezzo. Vedi offerta

AliExpress, insieme ad altri e-commerce cinesi, organizza ogni anno il 618 Mid Year Shopping Festival, ovvero un festival dello shopping che genera enormi vendite, che si tiene di solito intorno a metà giugno.

Il colosso dell’e-commerce cinese celebra questo periodo rilasciando forti sconti su tantissimi prodotti e tra le numerose offerte a disposizione abbiamo deciso di segnalarvi quella relativa allo smartphone Google Pixel 3a, che al momento viene venduto a circa 200 euro. Si tratta quasi sicuramente del prezzo più basso che potete trovare online ed è un’offerta da non perdere, soprattutto se siete alla ricerca di un ottimo smartphone economico.

Google Pixel 3a forse non ha l’aspetto di uno smartphone di fascia alta, sia per quanto riguarda il design che i materiali usati, però a un prezzo così basso è difficile trovare di meglio. Lo smartphone implementa quasi tutte le funzioni del suo fratello maggiore, Pixel 3 , quindi è un motivo in più per tenerlo in considerazione.

Purtroppo il rivenditore non spedisce in Italia, quindi dovrete usare un servizio che offre l’inoltro delle spedizioni da USA a Italia, come ad esempio Ship7 . Il funzionamento è molto semplice: le società di spedizione forniscono un indirizzo virtuale e ricevono il prodotto dal venditore per conto vostro. A quel punto lo rispediscono a voi utilizzando i servizi di corriere internazionale a pagamento.

Il costo di questi servizi è intorno ai 50 euro, il che aumenterebbe la spesa totale dello smartphone. Tuttavia, anche con il nuovo prezzo (circa 250 euro), Google Pixel 3a rimanere un’offerta da non perdere.