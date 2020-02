Google, ecco l'abbonamento che ti stampa le foto migliori ogni mese

Secondo un’indiscrezione proveniente da 9to5Google , Google starebbe lavorando per aggiungere al suo servizio Google Foto una funzione che selezionerà e stamperà automaticamente le 10 migliori foto scattate con lo smartphone nell’arco dell'ultimo mese.

Sarà l’intelligenza artificiale di Google a scegliere quali foto andare a scegliere: a voi resta solamente decidere se prendere in considerazione solo scatti di animali, volti, paesaggi o un po’ di tutto.

Attualmente questa caratteristica è disponibile in fase sperimentale e su abbonamento tramite invito solo negli Stati Uniti e al momento non si sa se arriverà anche in altri paesi e quando sarà rilasciata al pubblico. Al costo di 8 dollari al mese, Google stamperà immagini 4x6 su un cartoncino opaco.

Ovviamente ci sono già diversi servizi di stampa online che permettono di fare lo stesso e senza abbonamento. Se però siete grandi appassionati di fotografia e desiderate stampare spesso (anzi, molto spesso) i vostri momenti migliori, l’offerta di Google potrebbe fare al caso vostro se e quando arriverà in Italia.

Fonte: Engadget