Google Chromecast Ultra 2 e Nest Audio si mostrano in anticipo: ecco come saranno

Manca pochissimo al grande evento di Google del 2020 dedicato all'hardware. Le possibili specifiche di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G non sono più un segreto ormai, ma negli ultimi giorni non si è parlato solo di questi dispositivi.

Negli ultimi mesi si è molto parlato di un nuovo Google Chromecast Ultra 2, e grazie al materiale condiviso da un utente Reddit ora sappiamo che aspetto potrebbe avere.

A giudicare dalla confezione di vendita su cui è riuscito a mettere le mani l'utente jsterninja, il sistema operativo del dispositivo per lo streaming sarà Google TV (l'evoluzione di Android TV). A differenza dei modelli precedenti, questo Chromecast avrà un'interfaccia utente che permetterà di installare le app direttamente sul dispositivo. Come già trapelato in precedenza, sarebbe incluso anche un telecomando dotato di microfono per utilizzarlo con i comandi vocali.

Google stessa ha confermato che presenterà un nuovo smart speaker all'evento del 30 settembre, ma anche per questo dispositivo la confezione di vendita è apparsa sul web in anticipo. Come potete vedere dal tweet qui sotto, un utente Twitter è entrato in possesso della confezione del nuovo Nest Audio, ancora non annunciato:

Looks like walmart jumped the gun on the unreleased speaker from google. @Google @Walmart @madebygoogle #NestAudio #GoogleNest #Leak #HeyGoogle @MKBHD pic.twitter.com/aUrExg0CwxSeptember 24, 2020

Anche WinFuture’s Roland Quandt ha avvistato sul sito Lowes una pagina web dedicata al nuovo Nest Audio, prezzato 99,99$ e completo di una descrizione del prodotto.

L'evento di Google si terrà il 30 settembre alle 20:00 (ora italiana), e finalmente avremo delle conferme ufficiali.